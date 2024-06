Der Essener A-Ligist Al-Arz Libanon hat einen neuen Trainer präsentiert - und mit dem neuen Mann einiges vor.

Ayhan Kirlangic wird neuer Trainer des A-Ligisten Al-Arz Libanon. Zuletzt war Kirlangic für den Bezirksligisten Firtinaspor Herne und die U19 von Dostlukspor Bottrop in der Niederrheinliga verantwortlich.

Nun folgt die Aufgabe am Altenesser Bahnhof beim A-Ligisten Al-Arz Libanon.

"Das ist eine Mannschaft mit viel Potenzial, und es ist eine Ehre für mich, dieses Team übernehmen zu dürfen. Ich denke, dass es möglich sein sollte, in der kommenden Saison unter die Top 3 in der Kreisliga A zu kommen. Dafür hat der Verein mich ja geholt", erklärte Kirlangic, der eigentlich mindestens in der Bezirksliga wieder einsteigen wollte, gegenüber dem Portal "Fupa".

Warum er doch den Schritt in die Kreisliga A wagt und zu einem Klub geht, der zuletzt in Negativ-Schlagzeilen hineingezogen wurde, erläutert er folgendermaßen: "Der Verein will sich ganz klar von so etwas distanzieren und in Zukunft ein ganz anderes Image aufbauen. Es reicht den Verantwortlichen jetzt, immer wieder negativ in den Schlagzeilen zu sein."

Er betont weiter: "Mit mir als Trainer will der Verein den Umbruch starten und hat einen Dreijahresplan aufgestellt, bei dem ich jetzt zumindest mal den Anfang mache. Wenn ich den Weg komplett mitgehen sollte, wäre das schön. Ich liebe es, Trainer zu sein, und ich vertraue meiner Arbeit. Ich möchte erfolgreich sein, die Jungs weiterentwickeln und für gute Schlagzeilen sorgen. Das hat der Verein verdient. Ich wollte mich nicht in ein gemachtes Nest setzen, sondern eine solche Herausforderung suchen."

Kirlangic wird bei Al-Arz der Nachfolger von Mohammed Semmo. "Eine kurze und aufregende Zeit bei Al-Arz endet am Ende der Saison. Der extrem dünne Kader machte es mir als Trainer nicht einfach. So kannst du als Trainer nun mal nicht arbeiten. Ich hoffe dennoch, beim Al-Arz für den Wandel in Zukunft einen kleinen Teil beigetragen zu haben", sagte Remmo, der Al-Arz Libanon in der Saison 2023/2024 auf Platz 13 führte.