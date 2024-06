Der SC Croatia Mülheim bestreitet am kommenden Sonntag das Hinspiel der Aufstiegsrunde um die Bezirksliga. Aufgrund der späten Terminierung werden einige Akteure ausfallen.

Nach drei Wochen Pause steht für den SC Croatia Mülheim am Sonntag das Hinspiel der Aufstiegsrunde gegen den FC Taxi Duisburg an. Aufgrund der späten Terminierung werden einige Akteure im Kampf um die Bezirksliga fehlen.

Nach 28 Spieltagen konnten sich beide Mannschaften nicht auf einen Aufsteiger einigen. Am Ende standen beide bei 58 Zählern, was nun eine Aufstiegsrunde bedeutet.

Croatia hatte sein letztes Spiel bereits am 29. Spieltag, was eine insgesamt dreiwöchige Pause bis zum anstehenden Hinspiel bedeutet. In der Zwischenzeit absolvierte der SC sogar schon eine Mannschaftsfahrt: "Wir waren zwischenzeitlich mit 20 Mann in Mallorca. Letzte Woche Dienstag sind wir zurückgekommen", erzählt Sportdirektor und gleichzeitiger Torwart Efe Özkan.

Über verlorenen Rhythmus macht er sich allerdings keine Sorgen: "Ich denke, dass das kein Problem sein wird. Die Jungs haben auch direkt am Mittwoch trainiert und sind wieder normal im Trainingsbetrieb."

Allerdings hat die späte Terminierung einen anderen Nachteil: Einige Spieler werden nicht an der Aufstiegsrunde teilnehmen können, da viele bereits im Urlaub sind. "Das Problem ist, dass wir alle unsere Urlaubsplanung haben. Wir sind ja keine Profifußballer. Ich persönlich werde auch nicht da sein. Ich kann den Urlaub jetzt nicht einfach so abbrechen."

Aufgrund dessen äußert Özkan Kritik an der Ansetzung: "Ich weiß nicht, wie der Verband darauf kommt, die Spiele Ende Juni erst zu datieren. Da habe ich kein Verständnis für."

Auf die Spiele gegen Taxi Duisburg freut er sich trotzdem. Er sieht beide Mannschaften auf Augenhöhe und begegnet dem Kräftemessen mit Vorfreude. In der Liga verlor Croatia zu Hause mit 3:4 und gewann in Duisburg mit 2:1. "Das waren beides Topspiele. Wirklich auf Messers Schneide", kommentierte er die Partien rückwirkend.

Ob wir am Ende aufsteigen oder Taxi, soll beiden Mannschaften gerecht sein. Der Sieger hat es am Ende auch verdient, aufzusteigen. Efe Özkan

Am Ende wird es laut Özkan auf die Tagesform hinauslaufen. Auch die große Kulisse wird einen Einfluss auf die Nerven und Leistung der Spieler haben. "Ob wir am Ende aufsteigen oder Taxi, soll beiden Mannschaften gerecht sein. Der Sieger hat es am Ende auch verdient, aufzusteigen."

Kaderplanung läuft parallel

Trotz der Unwissenheit, in welche Liga es in der kommenden Saison für den SC gehen wird, ist die Planung bereits seit längerem voll im Gange. Croatia plant aufgrund der Unwissenheit zweigleisig.

Der Kern der Mannschaft soll im grundlegenden gleich bleiben. Das Mannschaftsgefüge hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt. "Wir wollen uns nur punktuell verstärken. Wir haben einen gewissen Stamm im Kader, der seit Jahren für Croatia spielt und den wollen wir auch nicht kaputt machen."

Drei Neuzugänge sind allerdings schon bekannt: Julian Krasniqi (Sterkrade 72), Eray Barut (SC20), Almin Pepic (SV Raadt)

Das Hinspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga zwischen dem SC Croatia Mülheim und dem FC Taxi Duisburg beginnt am Sonntag um 15.00 Uhr.