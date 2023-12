Am ersten Turniertag der Hallenstadtmeisterschaft in Mülheim musste ein Vorjahresfinalist bereits die Segel streichen.

Die Hallenstadtmeisterschaft in Mülheim ist eröffnet. Vor mehreren hundert Zuschauern in der Westenergie-Sporthalle spielte am Freitagabend (29. Dezember) die Gruppe A die ersten drei Endrundenteilnehmer aus.

Neben den favorisierten Landesligisten Blau-Weiß Mintard und VfB Speldorf schaffte es auch Croatia Mülheim (Kreisliga A) in die Endrunde. Diese wird am 6. Januar 2024 ausgetragen werden.

Für A-Ligist Fatihspor Mülheim ist die Reise in diesem Jahr hingegen deutlich früher vorbei als noch in der letzten Austragung. Da hatte es der Klub noch bis ins Finale geschafft und gegen den 1. FC Styrum den Kürzeren gezogen, jetzt ist nach Turniertag eins wie auch für den TSV Heimaterde bereits Schluss.

Vor allem Mintard mühte sich und musste bis zum letzten Spiel etwas zittern, ein Remis hätte gegen Heimaterde nicht gereicht. Mit dem 4:1-Sieg gegen das punktlose Schlusslicht sicherte sich Mintard dann aber mit sechs Punkten das Endrundenticket im Fernduell mit Fatihspor (5 Zähler), trotz zweier Niederlagen. Im direkten Duell zuvor hatte Fatihspor beim 1:3 zwei Platzverweise erhalten.

An der Spitze der Gruppe ging es im letzten Spiel des Tages dann noch um den ersten Platz, weiter waren Croatia und der VfB Speldorf beide bereits. Zum Gruppensieger krönte sich der Landesligist mit einem knappen 2:1-Erfolg.

Am Samstag (30. Dezember, ab 14 Uhr) geht es in den Gruppen B und C um die verbleibenden Plätze in der Endrunde im Januar. Neben Vorjahressieger 1. FC Styrum greift dann auch der Oberligist Mülheimer FC ins Turniergeschehen ein.

Die Gruppen B und C:

Gruppe B: Mülheimer FC 97 (Oberliga Niederrhein), Mülheimer SV 07, SV Rot-Weiss Mülheim (beide Bezirksliga), SV Raadt (Kreisliga A), TuS Union 09 Mülheim (Kreisliga B).

Gruppe C: 1. FC Styrum (Bezirksliga), TuSpo Saarn, SV Heißen (beide Kreisliga A), Dümptener TV (Kreisliga B).