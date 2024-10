Am Sonntag steht das Spitzenspiel der Kreisliga A zwischen Westfalia Dortmund und Sharri Dortmund an. RevierSport hat im Vorfeld mit Maurice Temme gesprochen.

Am Sonntag, den 24. Oktober, steigt in der Dortmunder Kreisliga A das Spitzenspiel: Westfalia Dortmund empfängt ab 15.,15 Uhr Sharri Dortmund (RevierSport tickert das Spiel live).

Westfalia steht mit 25 Punkten aus zehn Spielen auf dem ersten Tabellenplatz. Die Mannschaft von Trainer und Gründer Maurice Temme wurde erst 2022 gegründet. Seitdem folgte ein ungeschlagener Durchmarsch bis in die Kreisliga A. Auch in dieser Saison haben die Dortmunder bereits 62 Tore erzielt.

Doch die Siegesserie ist gerissen: Am vergangenen Spieltag gab es gegen den Dortsfelder SC eine 1:3-Niederlage, die erste sportliche Pleite in der Vereinsgeschichte.

RevierSport hat im Vorfeld des Spitzenspiels mit Temme gesprochen:

Maurice Temme, wie war die Stimmung nach der Niederlage?

Die Stimmung war ganz normal. Wir haben das Ganze nüchtern betrachtet, die Fehler besprochen und uns dann direkt auf den nächsten Gegner vorbereitet.

Welche Schlüsse konnte man aus der Niederlage ziehen?

Wir sind in der Partie nicht richtig in den Abschluss gekommen. Die Gegner standen natürlich auch sehr tief und kompakt hinten drin. Am Ende haben drei individuelle Fehler zu den Gegentoren geführt. Wir haben uns auch von der Emotionalität der Dorstfelder einschüchtern lassen und nicht mehr so dominant gespielt.

Am Sonntag steht das Spitzenspiel an: Was erwarten Sie für ein Spiel?

Das, was ich von Sharri gesehen habe, ist, dass sie auch sehr dominant agieren und gerne aktiv mitspielen. Ich bin gespannt, wie viel Respekt sie vor uns haben und dementsprechend offensiv oder defensiv reagieren. Sie werden aber mit Sicherheit auch ihre offensiven Stärken ins Spiel bringen wollen.

Ich erwarte, dass es erneut sehr hitzig wird. Die werden auch heiß sein und alles reinwerfen. Aber insgesamt kommen jetzt nur noch heiße Spiele in dieser attraktiven Liga. Maurice Temme.

Was erwarten Sie für eine Atmosphäre gegen Sharri Dortmund?

Ich erwarte, dass es erneut sehr hitzig wird. Die werden auch heiß sein und alles reinwerfen. Aber insgesamt kommen jetzt nur noch heiße Spiele in dieser attraktiven Liga. Wir wissen aber auch, dass die Saison noch sehr lang ist und gehen deswegen da nicht rein, als wären wir die Unschlagbaren.

Welchen Rahmen erhoffen sie sich für Sonntag?

Wir haben schon immer unsere 100 Zuschauer. Ich denke, dass die Gäste einige Fans mitbringen werden und auch der eine oder andere Fußballbegeisterte sich das Ganze anschauen will. Ich rechne mit 300 bis 400 Zuschauern und freue mich sehr auf diesen Rahmen.

Wie sieht es personell aus?

Wir haben aus der vergangenen Partie noch drei Rot-Sperren. Es ist natürlich extrem bitter, dass drei Spieler aus der Startelf fehlen werden. Sonst gibt es aber nur kleine Ausfälle zu beklagen. Wir sind bestmöglich auf das Spiel vorbereitet und den Rest müssen die Jungs am Sonntag zeigen.