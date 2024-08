Vier Teams in der Kreisliga A in Essen haben noch eine weiße Weste nach dem 2. Spieltag.

Rot-Weiss Essen II plant den Durchmarsch. Auch die Kreisliga A soll nur eine Zwischenstation für die Mannschaft von Trainer Stefan Lorenz sein. Bisher sieht es gut aus.

Nach zwei Spielen stehen sechs Punkte auf der Habenseite. Nach dem 6:1 bei Türkiyemspor Essen gab es am Sonntag ein 2:0 gegen die Sportfreunde 18 Altenessen. Marcel Faber traf nach 13 Minuten zum 1:0. Die Entscheidung fiel erst kurz vor dem Ende, da erzielte Mirco Konarkowski das 2:0 (86.).

Die Essener liegen damit auf Platz zwei, denn ganz vorne steht derzeit die DJK SG Altenessen - aufgrund des besseren Torverhältnisses. Am Wochenende besiegte Altenessen den Aufsteiger Ballfreunde Bergeborbeck mit 10:1.

Vier Teams haben nach dem zweiten Spieltag noch eine weiße Weste, unter anderem Al-ARZ Libanon. Hier folgten auf die Worte von Trainer Ayhan Kirlangic bisher auch Taten. Denn der Coach betonte, dass er mit seiner Mannschaft aufsteigen will, obwohl mit RWE II ein Schwergewicht in der Liga ist.

Kirlangic betonte: "Wer mich kennt, der weiß, dass ich nicht in die Kreisliga A komme, um Sechster zu werden. Wir wollen aufsteigen! Ob uns das am Ende gelingt, werden wir sehen. Wir wollen eine top Saison spielen, so wenig wie nur möglich liegen lassen und immer an oder über die 100 Prozent unserer Fähigkeiten kommen. Wenn wir das schaffen, dann muss uns erst einmal jemand in dieser Kreisliga schlagen. Das mag verrückt oder arrogant klingen, ist es aber nicht. Ich bin ja nicht dumm, ich weiß, welche Spieler ich in meinem Kader habe. Ich glaube an die Mannschaft!"

Bisher berechtigt. Auf ein 2:0 gegen den Essener SC Preußen folgte am zweiten Spieltag ein 4:1 bei DJK SF Katernberg II. Hier drehte Al-ARZ ein frühes 0:1 in einen souveränen Sieg.

Vierter im Bunde mit sechs Punkte ist der SC Frintrop - auch ein Favorit auf den Aufstieg. Frintrop besiegte den FC Karnap 07/​27 mit 6:3.