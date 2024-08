Westfalia Dortmund stellt sich weiter auf für den Gang in die Bezirksliga: Die Sportliche Leitung wurde an zwei Stellen verstärkt.

Mohamed El Bouazzati und Emre Cakir helfen künftig den Brüdern Maurice und Kevin Temme, sich um die sportlichen Geschicke beim Kreisliga-A-Klub Westfalia Dortmund zu kümmern. Das sind zwei echte Hammer-Namen für den ambitionierten Amateurklub.

Mohamed El Bouazzati ist ein marokkanischer Innenverteidiger, der aus der Jugend von Borussia Dortmund stammt. In seiner Karriere schaffte er es bis hoch in die 3. Liga, wo er für Borussia Dortmund II und den VfL Osnabrück insgesamt 16-mal auflief. Für die SG Wattenscheid 09, Rot Weiss Ahlen und den SV Lippstadt 08 sammelte er außerdem 23 Einsätze in der Regionalliga West. Auch die Jugend-Bundesligen kennt der 27-Jährige.

„Um unsere langfristigen Ziele, insbesondere den Schritt in die Oberliga, zu erreichen, müssen wir uns jedes Jahr in allen Bereichen des Vereins verbessern. Auch in anderen Bereichen wird es in den nächsten Wochen ein paar Veränderungen geben“, sagte Maurice Temme dazu recht vage.

Emre Cakir, einst bei Rot-Weiss Essen ausgebildet, weitet sein Engagement ebenfalls über den Fußballplatz hinaus aus. Cakir ist 25 Jahre alt und im defensiven Mittelfeld zu Hause. In seiner Laufbahn blickt er unter anderem auf 75 Oberliga-Spiele (fünf Tore) für Westfalia Herne, den FC Kray, die Hammer Spielvereinigung und die TSG Sprockhövel zurück.

Definitiv nur für das Geschehen auf dem Feld hat Westfalia Dortmund zuletzt zudem David Schmidtkötter verpflichtet. Der 22 Jahre alte Offensivspieler, der universell einsetzbar ist, wechselt vom TuS Bövinghausen zur Westfalia. Dabei hatte der ehemalige U17-Bundesligaspieler des Hombrucher SV erst im Juli in Bövinghausen angeheuert.

Doch zwischen dem TuS und A-Ligist SC Dorstfeld, von wo aus Schmidtkötter wechselte, gab es Unstimmigkeiten bezüglich der Ablöse. Schmidtkötter verließ Bövinghausen Richtung Westfalia Dortmund, die den Edeltechniker kurzerhand zum Vertragsamateur machten.

Und der Saisonstart ist auch schon geglückt: Westfalia Dortmund besiegte im Aufsteiger-Duell die Zweitvertretung des TuS Eichlinghofen mit 5:0.