Zuletzt wurde über einen Abgang von Mike Tullberg in Richtung Norwegen spekuliert. Der U19-Trainer von Borussia Dortmund sagte aber ab.

Gute Nachrichten für Borussia Dortmund: Mike Tullberg bleibt der Nachwuchsabteilung des Revierklubs vorerst erhalten. Der Trainer, der mit der U19 in den vergangenen Jahren große Erfolge feierte, war zuletzt mit einem Wechsel nach Norwegen in Verbindung gebracht worden.

Erstligist Brann Bergen wollte den Dänen verpflichten, Tullberg reiste für Verhandlungen nach Norwegen, ihm soll ein unterschriftsreifer Vertrag vorgelegen haben. Doch wie Medien am Dienstagmittag übereinstimmend berichten, sagte Tullberg dem skandinavischen Klub ab.

Am Dienstag stand der 39-Jährige wieder in Dortmund auf dem Trainingsplatz und leitete die Einheit der U19, nachdem er am Montag noch aufgrund seiner Reise nach Norwegen gefehlt hatte.

Das dürfte beim BVB für Erleichterung sorgen. Bereits seit 2020 ist Tullberg für die A-Junioren verantwortlich. 2022 führte er die Talente zur Deutschen Meisterschaft, im Westen sind die Dortmunder der Konkurrenz längst enteilt. Auch in der Youth League erlebte der BVB erfolgreiche Zeiten unter dem früheren Profistürmer. Das ist anderen Vereinen nicht entgangen. Schon mehrfach gab es in der Vergangenheit Gerüchte.

Berichten zufolge würde der BVB dem Trainer aufgrund seiner Verdienste für den Klub keine Steine in den Weg legen. Ein Abgang in diesem Winter würde die Borussen jedoch unter Druck setzen, da sie nicht viel Zeit für die Suche nach einem Nachfolger hätten. Die Vorbereitung hat begonnen, schon am 2. Februar steht der Jahresauftakt in der DFB-Nachwuchsliga an.

Tullberg selbst sieht sich offenbar bereits für den nächsten Schritt. Sein Vertrag im Ruhrgebiet läuft noch bis 2026. "Ich werde nicht die nächsten vier, fünf Jahre noch U19-Trainer sein. Das weiß der Verein auch", sagte er im Herbst den Ruhr Nachrichten. Der Zeitung zufolge ist ein Wechsel in diesem Winter aber nicht ausgeschlossen. Er soll mit weiteren Vereinen in Kontakt stehen.