Nach der Winterpause steigen die Tabellenführer in der Niederrheinliga und Westfalenliga im U19- und U17-Bereich in die DFB-Nachwuchsliga auf. So ist der Stand.

In der U19-Niederrheinliga hat Rot-Weiß Oberhausen die Herbstmeisterschaft und damit den Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga verpasst. Der Tabellenführer der zweithöchsten Spielklasse im A-Jugendbereich steigt nach der Winterpause bekanntlich in die Eliteliga auf. Mit einem Sieg an diesem Sonntag hätte RWO schon zwei Spieltage vor dem Abschluss der Hinserie alles klarmachen können. Doch die Kleeblätter verloren mit 0:1 bei den Sportfreunden Baumberg - es war die erste Saisonniederlage für das Team von Trainer Rafael Garcia. Da Verfolger SG Unterrath zeitgleich mit 1:3 zuhause gegen den VfB Hilden verlor, wäre der erste Platz RWO bei einem Punktgewinn nicht mehr zu nehmen gewesen. Doch auch so dürfte der Sprung in die DFB-Nachwuchsliga nicht mehr als eine Formsache sein. Zwei Spieltage vor dem Ende steht das Team mit sechs Punkten Vorsprung vor Unterrath und der SG Schönebeck. Und am kommenden Wochenende kommt es zum direkten Duell mit Unterrath (8. Dezember, 11 Uhr). Dann haben die Oberhausener die Chance, letzte Zweifel zu beseitigen. Bei einer Niederlage hingegen stände ein spannender Jahresabschluss bevor. In der U17-Niederrheinliga hat sich der TSV Meerbusch bereits vorzeitig den Aufstieg gesichert. In Westfalen gestaltet sich das Rennen um den Aufstieg spannend: Die Sportfreunde Siegen und der Hombrucher SV liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Unter der Woche legte Hombruch vor, an diesem Sonntag eroberte Siegen die Tabellenführung zurück. Dank eines 4:1-Sieges gegen die DJK TuS Hordel stehen die Sportfreunde wieder mit einem Punkt Vorsprung an der Tabellenspitze. Die Entscheidung fällt dann beim Hinrunden-Abschluss am kommenden Spieltag. Die Siegener müssen zum schwierigen Auswärtsspiel beim Tabellendritten SV Rödinghausen. Hombruch empfängt Kellerkind RW Ahlen - auf dem Papier also leichte Vorteile für den HSV. In der U17-Westfalenliga ist die Entscheidung ebenfalls noch offen. Auch hier belegt Siegen die Pole-Position - mit knappem Vorsprung auf den VfB Waltrop.

