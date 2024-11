Die U19 von Borussia Dortmund hat die erste Niederlage in der Youth-League-Saison kassiert - mit einer ausgesprochen jungen Mannschaft.

Rückschlag für Borussia Dortmund auf dem Weg in die K.o.-Phase der Youth League: Am Dienstag kassierte die U19 die erste Niederlage der laufenden Saison. Gegen Sturm Graz unterlagen die Talente nach einer wilden Schlussphase mit 2:3. So belegt Dortmund nach dem vierten Spieltag der Ligaphase mit sieben Punkten den sechsten Tabellenplatz.

Gegen Graz bot BVB-Trainer Mike Tullberg eine ausgesprochen junge Elf auf. Verstärkung durch Akteure aus der U23, die in der Youth League noch spielberechtigt sind, blieben aus. Die Spieler, die infrage gekommen wären, wurden bei den personell dezimierten Profis (am Abend 1:0-Sieg gegen Sturm Graz) gebraucht. So war William Rashidi mit 18 Jahren der älteste Borusse.

Zu Beginn der Schlussphase wechselte Tullberg den 15-Jährigen Mathis Albert ein. Es war der zweite Einsatz in diesem Wettbewerb für das Talent aus den USA, das zuletzt bereits in der Liga auf sich aufmerksam machte (drei Spiele, drei Tore) Und es dauerte nur wenige Augenblicke, ehe Albert seine Torpremiere in der Youth League feierte. Drei Minuten nach seiner Einwechslung erzielte er das zwischenzeitliche 2:2.

Doch das genügte nicht, denn Leon Grgic gelang noch der 3:2-Siegtreffer für die Gäste aus Österreich (83.). Das erste BVB-Tor fiel durch Ousmane Diallo (17.). "Graz war reifer und hat erwachsener gespielt. Das höhere Durchschnittsalter macht einiges aus. Am Ende merkte man, dass die Jungs keine Kraft mehr hatten", erklärte Tullberg nach der Partie gegenüber Vereinsmedien. "Man muss das Spiel nicht unbedingt verlieren, aber die Niederlage war auch nicht unverdient."

Weiter geht es in der Youth League am 27. November. Dann geht es für Borussia Dortmund gegen Dinamo Zagreb. Und in der U19-Nachwuchsliga steht für den BVB zunächst eine Pause an. Der Tabellenführer bestreitet erst am 23. November die nächste Partie, empfängt dann den SV Meppen.