In der Gruppe H der U17-DFB-Nachwuchsliga bleibt der VfL Bochum der klare Tabellenführer. Rückschlag für Schalke 04.

Der VfL Bochum bleibt in der Gruppe H der U17-DFB-Nachwuchsliga das Maß der Dinge. Nachdem die Talentwerk-Spieler unter der Woche schon einen 6:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach einfahren konnte, wurde der Erfolg an diesem Sonntag veredelt.

Denn auch gegen den MSV Duisburg setzten die Bochumer ihre Siegesserie fort. Mit dem 2:0 stehen sie nun elf Punkte vor dem Zweitplatzieren, dem FC Schalke 04. Gleich von Beginn an zeigte der VfL, in welche Richtung das Spiel gehen sollte. Can Pasek traf zur frühen Führung (4.).

In der Folge gab es lange nichts Zählbares. Allerdings mussten die Bochumer nach Gelb-Rot in der 52. Minute zunächst in Unterzahl weitermachen. Das sollte aber nicht bis zum Schlusspfiff so bleiben. Denn auch ein Duisburger musste nach seiner zweiten Gelben Karte den Platz verlassen. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Lumiere Santo in der Nachspielzeit (92.).

Die Schalker mussten sich indes mit einem Punkt bei Rot-Weiß Oberhausen begnügen. Kjell Elias Steffen hatte die U17 der Knappenschmiede in der elften Minute in Führung gebracht. Kurz nach dem Wiederanpfiff gelang Till Raab (46.) aber schon der Ausgleich. Daran sollte sich bis zum Schlusspfiff nichts mehr ändern. Die Schalker verteidigten so den zweiten Platz.

Der Nachwuchs der Kleeblätter konnte durch den Punktgewinn immerhin einen kleinen Achtungserfolg erzielen. Sie stehen aber weiter mit nur einem Sieg am Tabellenende.

Niederlage für den WSV

Der Kampf um die Plätze hinter Tabellenführer VfL Bochum ist weiter in vollem Gange. Noch hat dort Schalke die besten Karten. Im direkten Duell der Verfolger setzte sich Fortuna Düsseldorf mit 3:0 (1:0) gegen den Wuppertaler SV durch. Milad Rezaee (39.), Mohammed Sadki (54.) und ein Eigentor von Amel Dzafic (91.) sorgten für die sechste Saisonniederlage des WSV.

Eine noch deutlichere Abreibung musste Rot-Weiss Essen hinnehmen. Der RWE-Nachwuchs verlor bei Borussia Mönchengladbach mit 0:5 (0:3).

Borussia Dortmund in Gruppe B hat an diesem Wochenende spielfrei und trifft dafür am Mittwoch (18 Uhr) auf Arminia Bielefeld.