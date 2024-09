Der VfL Bochum grüßt weiter vom Platz an der Sonne in der U19-Nachwuchsliga-Gruppe. Auch bei den Torjägern hat der VfL die Nummer eins.

In den Partien des VfL Bochum in der U19-Nachwuchsliga ist ordentlich Musik. Am Sonntag behauptete der VfL seine Tabellenführung dank eines 5:2-Sieges bei Hannover 96.

Den Grundstein legten die Bochumer in der ersten Halbzeit, hier führten sie durch Treffer von Kacper Koscierski, Daryl Brian Tschoumy Nana und Luis Pick schnell mit 3:0.

Trainer David Siebers war begeistert: "Das war eine sehr starke und dominante erste Halbzeit. Wir waren von der ersten Minute an auf dem Gaspedal. Wir waren gut im Pressing, stark in den Zweikämpfen und haben nach vielen Möglichkeiten schnell 3:0 geführt. Das war verdient zur Pause, wir mussten aber auch immer auf die Konter von Hannover aufpassen. Aber die Abwehr um Kapitän Luc Dabrowski stand sicher und gut organisiert."

In der Pause hatte Hannover sich einiges vorgenommen, doch die Versuche, den Anschluss zu erzielen, führten nicht zum Erfolg. Siebers: "Nach dem Wechsel wollten wir den Druck von Hannover verpuffen lassen. Wir sind zwar etwas schwieriger in die 2. Halbzeit gekommen, aber wir konnten in der Druckphase von 96 das 4:0 nachlegen und anschließend hatten wir die Begegnung im Griff."

Dem 4:0 folgte auch noch das 5:0 - Pick war am Ende dreimal erfolgreich, er führt die Torschützenliste nun mit bereits zwölf Treffern an. "Nach dem 5:0 haben wir etwas den Fluss verloren. Wenn man einen negativen Aspekt finden will, dann stören die beiden Gegentore. Die nimmt den Jungs aber niemand krumm. Denn das Spiel wurde souverän gewonnen und wir fahren sehr zufrieden nach Hause", bilanzierte Siebers abschließend.

Und für Hannover gab es zumindest noch zwei Erfolgserlebnisse. Denn nachdem die Bochumer einen Gang runterschalteten, traf Tom Hobrecht per Doppelpack zum 2:5-Endstand aus Sicht der Hausherren.

Weiter geht es für die U19 des VfL Bochum am Sonntag (20. Oktober, 13 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den VfL Osnabrück.