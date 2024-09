Rot-Weiss Essen und der MSV Duisburg trennen sich bei der B-Jugend torlos. RWE-Trainer Michael Delura hat Fortschritte erkannt.

Nächstes Derby für Rot-Weiss Essens U17-Junioren. Die U19 hatte den MSV Duisburg bereits am vergangenen Wochenende empfangen, nun stand das Traditionsduell auch in der U17-DFB-Nachwuchsliga an. Und die B-Jugend tat es den ältesten Förderwerk-Junioren gleich und kam nicht über ein Unentschieden hinaus. 0:0 endete die Partie im Essener Jugendstadion.

Trainer Michael Delura war dennoch erfreut. "Abgesehen von der Chancenauswertung bin ich zufrieden mit unserer Leistung. Wir haben einen Schritt nach vorne gemacht, in der Art wie wir uns die Chancen herausgespielt haben. Nur die wirklich guten Chancen haben wir nicht genutzt", so Delura nach der Partie.

Sowohl der MSV als auch die Rot-Weissen wollten endlich mal wieder drei Punkte einfahren. Den Duisburgern ist das in dieser Saison noch gar nicht geglückt, RWE konnte nur am sechsten Spieltag bei Fortuna Düsseldorf gewinnen. Dementsprechend mutig und kämpferisch starteten die beiden Teams in die Partie. Für Zweikämpfe war sich in diesem Derby bis zum Schluss niemand zu Schade. Der MSV trieb es in der zweiten Halbzeit dann auf die Spitze und musste das Spiel nach einer Notbremse (84.) in Unterzahl beenden.

Auch wenn es vorne nicht gelingen sollte, die Chancen in Tore umzumünzen, bot die Essener Defensive einen Lichtblick. Fast über 90 Minuten stand sie stabil und ließ kaum etwas zu. "Das war schon unser zweites Spiel zu Null in der Saison, wir stehen hinten gut und spielen auch deutlich besser raus in der Spieleröffnung", lobte Delura seine Hintermannschaft.

Delura fordert Offensiv-Mut gegen RWO

Mit drei Punkten und Toren soll es endlich wieder am kommenden Mittwoch klappen, dann gastiert die RWE-U17 beim Tabellenschlusslicht Rot-Weiß Oberhausen (19 Uhr). Delura fordert von seinem Team, nicht den offensiven Mut zu verlieren. "Wir müssen die Jungs vorne weiter häufig in die Situation bringen, Torabschlüsse zu haben. Erfolgserlebnisse und Entwicklung werden wir durch Wiederholung feiern."