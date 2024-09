Das Nachwuchsteam des MSV Duisburg ist Tabellenletzter ihrer DFB-Nachwuchsliga-Gruppe. Am Wochenende steigt das U19-Derby gegen Rot-Weiss Essen.

Mit Blick auf die Ergebnisse sieht es in dieser Saison für die U19 des MSV Duisburg nicht besonders gut aus.

In sechs Spieltagen der neuen DFB-Nachwuchsliga konnten die Zebras bislang erst einen Sieg einfahren und mussten sich in den anderen Partien, teils ziemlich hoch, geschlagen geben. Resultat: Tabellenletzter ihrer Gruppe mit dem schlechtesten Torverhältnis.

Dennoch: Wie Trainer Marcus Jahn nach dem Fehlstart erst kürzlich gegenüber RS erzählte, seien die Ergebnisse in dieser Spielzeit absolut zweitrangig. Mit 16 Jung-Jahrgängen im Kader hätten sich die Duisburger „der Entwicklung und Ausbildung der Spieler verschrieben“. Der Fokus läge darauf, an dieser Philosophie festzuhalten.

Fortschritte bei seinen Einzelspielern sieht der Coach allemal. Die zuletzt spielfreien Wochen nutzte der MSV, um an entscheidenden Stellschrauben zu drehen. „Wir haben versucht unsere Spielidee ein bisschen anzupassen, wollen mutiger auftreten - vor allem gegen den Ball. In zwei Testspielen haben wir den Jungs offensiv mal freien Lauf gelassen.“

Und das machte sich bezahlt. Gegen Ratingen 04/19 (A-Junioren Niederrheinliga) und die Seniorenmannschaft der Sportfreunde Walsum 09 (Kreisliga A) schoss der MSV Tore nach Lust und Laune, gewann mit 9:1 und 11:0. Doch für den Ligaalltag half auch das nicht weiter: Das darauffolgende Pflichtspiel gegen die U19 des FC Schalke 04 ging wieder mit 0:4 verloren.

Mitgenommen werden konnte aus der kurzen Pause trotzdem viel: "Die größte Herausforderung bei den Jungs ist, dass sie alle ein Stück weit ihren eigenen Kopf haben. In dieser Zeit konnten wir nochmal enorm an der Disziplin arbeiten und an der Fitness drehen. Schlussendlich zeigt sich aber deutlich, dass wir auch weiterhin Geduld haben müssen und legen den Fokus nach wie vor auf die Ausbildung."

Am kommenden Wochenende geht es für die Duisburg-Talente in der Juniorenliga mit einem Auswärtsspiel bei Rot-Weiss Essen weiter (22. September, 11 Uhr). Der Gegner durfte jüngst den zweiten Saisonsieg bejubeln und rangiert nun mit sechs Zählern auf Platz fünf im Tableau. „Ein oft unterschätzter Gegner, der auch viel Disziplin an den Tag legt und über Geschlossenheit kommt“, weiß MSV-Coach Jahn.

Bei RWE erwarte der 38-Jährige ein ungemütliches Kopf-an-Kopf-Rennen um die Punkte: „In Essen herrschen tolle Bedingungen. Ich kenne den geschätzten Trainerkollegen Simon Hohenberg gut. Ähnlich wie Schalke werden sie versuchen uns den Schneid abzukaufen. Dort erwartet uns sicherlich kein fußballerischer Leckerbissen sondern ein knallharter Abnutzungskampf. Darauf müssen wir mental vorbereitet sein und die entsprechende Einstellung an den Tag legen.“