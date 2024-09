Der VfL Bochum ist der große Gewinner des 6. Spieltags in der U17-Nachwuchsliga, er kletterte in der Tabelle. Zudem feierte Rot-Weiss Essen seinen ersten Saisonsieg.

Der 6. Spieltag in der U17-Nachwuchsliga wird an diesem Wochenende ausgetragen. In der Gruppe H, in der sich bis auf Borussia Dortmund alle Reviervereine tummeln, wurden bereits alle Partien absolviert.

Als großer Gewinner entpuppte sich der VfL Bochum, der bereits am Freitagabend den Auftakt machte. Die Bochumer besiegten den Tabellenführer Wuppertaler SV mit 4:2 (1:0). Dabei lag der VfL noch bis zur 67. Spielminute zurück, drehte dann aber die Partie. Trotz der Niederlage bleibt der WSV an der Spitze, Bochum kam aber durch den Dreier im direkten Duell auf einen Zähler ran.

Überholt hat der VfL damit den FC Schalke 04, der gegen den MSV Duisburg nicht über ein 1:1 (1:0) hinauskam. Der Sieg schien sicher, nachdem Königsblau durch Bakir Mahmoud in Führung ging (32.). Doch die Hoffnung auf den vierten Saisonsieg wurden in der 90. Minute zunichte gemacht, als Mikail Karan den Ausgleich erzielte. Damit rutschten die Schalker auf Platz drei ab.

Noch ohne Sieg ist Rot-Weiß Oberhausen. Und auch an diesem Wochenende sollte es nichts werden mit dem ersten Dreier in der laufenden Saison. RWO musste sich daheim Borussia Mönchengladbach mit 0:2 (0:2) geschlagen geben und hat weiterhin mit zwei Zählern die rote Laterne inne.

Was den Oberhausenern verwehrt blieb, gelang dafür Rot-Weiss Essen. Bei Fortuna Düsseldorf feierte RWE seinen ersten Saisonsieg. Für den einzigen Treffer der Partie sorgte Baran Eren in der 34. Minute, der die Essener damit auf die Siegerstraße führte. RWE verweilt trotz des Siegs auf Rang fünf in der Tabelle.

Für den Nachwuchs von Borussia Dortmund, der in der Gruppe B eingeteilt wurde, geht es am Sonntag (15. September, 11 Uhr) um Zählbares. Der SV Meppen ist dann zu Gast im Ruhrgebiet.