RWE und RWE bauen ihre Partnerschaft aus. Das Energieunternehmen wird den Essener Nachwuchs noch umfangreicher unterstützen.

Im November 2023 verkündete Rot-Weiss Essen "einen Meilenstein" für den Nachwuchs. So nannte Ex-Boss Marcus Uhlig den Vertrag, der für die Jugend des Traditionsvereins abgeschlossen wurde.

Damals wurde bekannt, dass das Essener Energieunternehmen RWE den Nachwuchs von der Hafenstraße in den kommenden drei Jahren unterstützen wird

Zudem wurde RWE auch Namenssponsor des sich damals im Bau befindlichen neuen Jugendstadions, der "RWE-FÖRDERWERK-Arena".

Nun gab der Verein bekannt, dass die Zusammenarbeit intensiviert weiter wurde. Das Energieunternehmen, das bereits offizieller Hauptsponsor der RWE-Jugend ist, wird zukünftig die Trikotbrust aller Jugendmannschaften von Rot-Weiss Essen zieren.

„RWE ist als Unternehmen seit über 125 Jahren mit der Stadt Essen eng verwurzelt. Mit unserer erweiterten Partnerschaft möchten wir die hervorragende Nachwuchsarbeit von Rot-Weiss Essen und die Förderung junger Fußballtalente weiter vorantreiben“, sagt Frank Arens, Leiter Public Relations der RWE AG.

Wir freuen uns darum sehr, dass RWE als Hauptsponsor unserer Jugend von nun an noch präsenter ist und die Trikotbrust unserer FÖRDERWERK-Teams ziert Alexander Rang

„Die Zusammenarbeit mit der RWE AG ist seit dem ersten Tag sehr vertrauensvoll und konstruktiv. Nach den ersten Monaten der Zusammenarbeit haben wir festgestellt, dass wir voneinander enorm profitieren und haben daher nach Möglichkeiten gesucht, unsere Partnerschaft noch weiter ausbauen zu können. Wir freuen uns darum sehr, dass RWE als Hauptsponsor unserer Jugend von nun an noch präsenter ist und die Trikotbrust unserer FÖRDERWERK-Teams ziert. Die Ausweitung des Engagements werten wir als sehr wichtiges Signal und Zeichen dafür, wie positiv unsere Arbeit am FÖRDERWERK wahrgenommen wird“, so Alexander Rang, Vorstand für Marketing und Vertrieb bei Rot-Weiss Essen.

Aktuell spielt RWE mit der U19 und der U17 in den DFB-Nachwuchsligen, wo nach der Reform jeder Klub mit einem NLZ startberechtigt ist. Nach fünf Spieltagen liegt die U19 in ihrer Achtergruppe auf Rang sechs, ebenso die U17, die aber noch eine Partie weniger ausgetragen hat.