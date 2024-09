In der höchsten Spielklasse der B-Junioren feiern Schalke 04 und der Wuppertaler SV Siege. Der VfL Bochum gewinnt ganz spät.

Während in der Länderspielpause vielerorts der Ball ruht, ging es in der U17 DFB-Nachwuchsliga um Punkte. In Gruppe H, in der mit Ausnahme von Borussia Dortmund die Revierklubs an den Start gehen, wurden an diesem Wochenende drei Partien gespielt.

Den Anfang machte am Samstag der FC Schalke 04, der sich gegen Rot-Weiß Oberhausen zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze schoss – und wie: mit 6:0 schickten die Knappen die Kleeblätter zurück an die Lindnerstraße. Fahdi Vasic glänzte mit einem Dreierpack, Noah Timur Candir, Rafael Czulak und Bissara Sanha Cassama Djaby trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein. Während RWO noch ohne Sieg am Tabellenende liegt, verdrängte Schalke den Wuppertaler SV wegen des Torverhältnisses von Platz 1.

Aber der WSV hatte tags darauf die Gelegenheit, den alten Drei-Punkte-Abstand wiederherzustellen. Fortuna Düsseldorf war zu Gast und wollte mit den Wuppertalern gleichziehen. Am Ende war Majd Elmeri mit seinem Tor des Tages beim 1:0-Heimerfolg der Held für die Bergischen, die wieder von Platz eins grüßen.

Im dritten Spiel des Wochenendes wollte der VfL Bochum den Anschluss an die Spitzengruppe halten, während der MSV Duisburg seinen ersten Saisonsieg anpeilte. Und es sollte dramatisch werden. Mit einem Blitzstart ging der VfL durch Diego Backes (1.) in Führung, doch Louis Blume konnte bereits in der zehnten Minute für die Duisburger Gastgeber ausgleichen. Dank des Treffers von Desmond Jayden Fisher hieß es zur Pause 2:1 für die Gäste aus Bochum.

Doch noch waren 45 Minuten zu spielen, in denen zunächst der MSV zum zweiten Mal ausglich, Lenart Haliti war rund zwanzig Minuten vor Spielende der Torschütze. Lange sah es nach der Punkteteilung aus, der Schlusspunkt unter der Partie war aber erneut den Bochumern vorbehalten: In der zweiten Minute der Nachspielzeit gelang Kaan Firat der umjubelte Siegtreffer für den VfL, der sich damit auf Tabellenplatz drei schiebt. Auf den fehlen dem MSV Duisburg wie auch RWO und Rot-Weiss Essen (ein Spiel weniger) bereits früh in der Saison sieben Punkte.