Die U19 des MSV Duisburg unter der Leitung von Trainer Marcus Jahn blieb auch nach dem 3. Spieltag der DFB-Nachwuchsliga ohne Punkte.

Die U19 des MSV Duisburg steht auch nach dem 3. Spieltag in der DFB-Nachwuchsliga ohne Punkte da. Die Mannschaft von Trainer Marcus Jahn verlor trotz Führung mit 1:4 beim Tabellenführer Borussia Dortmund.

Nach dem Spiel hob Jahn besonders den Kampfgeist seiner Mannschaft im ersten Durchgang hervor. In der 36. Minute brachte Mohammed Berrahou die “Zebras” mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehten die Gastgeber aus Dortmund jedoch auf und konnten die Partie durch Tore von Diego Gambia Dzonga (47.), Thierry Fidjeu-Tazemeta (70., 84.) und Mussa Kaba (75.) drehen.

„Wir haben eine hervorragende erste Halbzeit gespielt und geschlossen eine kämpferische und motivierte Leistung gezeigt. Wir sind aufgrund unseres Aufwands nicht unverdient mit 1:0 in Führung gegangen. Natürlich haben wir enorm viele Kräfte und Körner auf dem Platz gelassen, weil es für uns ganz klar ein Spiel gegen den Ball war", bilanzierte Jahn nach der Partie.

Ausschlaggebend für die Niederlage sei laut Jahn der frühe Gegentreffer nach Wiederanpfiff gewesen. Dieser „Genickbruch” und die darauffolgende Führung für den BVB sei zu viel für die “Zebras” gewesen. Obwohl der MSV nach drei Spielen weiterhin punktlos ist, liegt der Fokus des Trainers weiterhin klar auf der Förderung der jungen Talente.

Mit 16 Jungjahrgängen im Kader haben wir uns der Entwicklung und Ausbildung der Spieler verschrieben und für uns ist es wichtig, dass wir an dieser Philosophie festhalten Marcus Jahn

„Ich bin mit der Leistung meiner Jungs nicht unzufrieden. Mit 16 Jungjahrgängen im Kader haben wir uns der Entwicklung und Ausbildung der Spieler verschrieben und für uns ist es wichtig, dass wir an dieser Philosophie festhalten. Wir wollen innerhalb unseres kleinen NLZs die Durchlässigkeit in den Vordergrund stellen und von daher ist es für uns weiterhin eine große Herausforderung gegen die besten Mannschaften Deutschlands zu spielen”, erklärte der Trainer.

Trotz der Niederlage konnte Jahn wichtige Erkenntnisse gewinnen, die dem MSV am kommenden Sonntag (18. August, 11 Uhr) beim Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf helfen könnten, den ersten Sieg der Saison einzufahren. Die U19 von Düsseldorf unter der Leitung von Ex-MSV-Trainer Engin Vural ist bislang noch ungeschlagen und konnte in den ersten zwei Partien der Saison vier Punkte sammeln.

„Wichtig war zu sehen, dass die Jungs total wollten. Mit Blick auf die letzten zwei Ergebnisse muss man das nicht unbedingt erwarten und davon ausgehen, dass wir gegen den BVB abgeschossen werden. Genau das Gegenteil war der Fall. Wir waren sofort im Spiel und die Jungs haben sich an den Plan gehalten. Für uns gilt es in den kommenden Wochen weiter an unserem Ausbildungsplan festzuhalten und die Jungs in solchen Situationen noch widerstandsfähiger zu machen”, verriet Jahn.