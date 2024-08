Der erste Spieltag in der neuen U19 DFB-Nachwuchsliga stand auf dem Programm. Die ersten Ergebnisse mit Revier-Beteiligung.

Startschuss für die neue U19 DFB-Nachwuchsliga. Im neuen Modus geht es zunächst in Achtergruppen darum, sich für die zwei Ligen in der Hauptrunde zu qualifizieren. In Liga A geht es dann am Ende um den Titel.

Bis dahin sind jedoch erst einmal 14 Spieltage in der Vorrunde zu absolvieren. In der Gruppe C kämpfen Borussia Dortmund, Schalke 04, Rot-Weiss Essen, der MSV Duisburg, Preußen Münster, Fortuna Düsseldorf, der SV Meppen und der TSV Meerbusch um die vorderen drei Plätze.

Der MSV Duisburg setzte seinen Auftakt in die Saison komplett in den Sand. 0:5 unterlagen die jungen Zebras bereits am Samstag (3. August) beim SV Meppen.

Für den Serienmeister der Weststaffel in den Vorjahren lief es deutlich besser. Borussia Dortmund behielt im Duell mit Rot-Weiss Essen klar die Oberhand und schickte die Gäste mit fünf Gegentreffern im Gepäck zurück nach Hause. Ousmane Diallo (44., 60.) mit einem Doppelpack sowie Nick Cherny (23.), Jonas Feddersen (37.), Thierry Fidjeu-Tazemata (54.) sorgten beim 5:0-Heimerfolg der Borussen für klare Verhältnisse und ein Ausrufezeichen früh in der Saison.

Münster feiert Dreierpacker, Bochum den Doppeltorschützen

Preußen Münster wurde seiner Favoritenrolle gerecht und besiegte den TSV Meerbusch mit 4:1, Mikail Demirhan war mit einem Dreierpack der Mann des Tages bei den Adlerträgern. Die Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und Schalke 04 wurde aufgrund eines Todesfalls im Fortunen-Nachwuchs abgesagt.

Mit dem VfL Bochum ist ein Revier-Klub bei der Staffeleinteilung auch in der Gruppe E gelandet. Somit stehen für den VfL Fahrten zu Werder Bremen, Rot-Weiß Erfurt oder Eintracht Braunschweig an. Zum Start freuten sich die Bochumer aber über ein Heimspiel gegen Hannover 96.

Und hier nahm die Partie nach einem 0:0 zur Pause ordentlich Fahrt auf. Kurz nach Wiederanpfiff hielt VfL-Keeper Benjamin Speight überragend aus spitzem Winkel, auf der anderen Seite erzielte Luis Pick das 1:0 für den VfL (47.) und legte das 2:0 gleich nach (60.). Doch Hannover kam zurück ins Spiel, traf im Anschluss an einen Pfosten-Elfmeter zum Anschluss (63.). Doch die Gelb-Rot gegen Ammon Moser (66.) erschwerte die Aufholjagd, die letztlich ausblieb.

Der VfL kann sich über einen gelungenen Saisonstart freuen und ist am kommenden Samstag (10. August, 13 Uhr) mit Rückenwind beim VfL Osnabrück in Niedersachsen zu Gast.