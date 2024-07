Die U19 von Rot-Weiss Essen ist zurück in der höchsten Spielklasse. Am ersten Spieltag wartet der amtierende Meister Borussia Dortmund.

In der vergangenen Saison konnte sich die A-Jugend von Rot-Weiss Essen über eine sehr erfolgreiche Spielzeit erfreuen. Neben dem direkten Wiederaufstieg konnten die Rot-Weissen den Niederrheinpokal gewinnen.

Am Sonntag (4. August, 11 Uhr, RS-Liveticker) starten die Bergeborbecker in die neue DFB-Nachwuchsliga. Die Jugendmannschaft aus Essen spielt an diesem Tag gegen den amtierenden Meister Borussia Dortmund.

Die Dortmunder gewannen in der vergangenen Saison die Liga mit 17 Punkten Vorsprung. Zudem sorgen die Borussen seit einigen Jahren in der Youth League für Furore.

Da muss ich niemanden mehr motivieren. Natürlich gehört auch Demut dazu, aber es geht darum, dass wir bei uns bleiben. Simon Hohenberg

Der RWE-Trainer Simon Hohenberg spricht über den Auftakt-Gegner: "Es ist die beste Mannschaft auf die letzten Jahre gesehen. Dortmund spielt permanent um den Titel und konnte auch in der Youth League den ein oder anderen Achtungserfolg erzielen."

Die Partie wird zudem live bei Sky übertragen. Der Sender sicherte sich die Übertragungsrechte der U19 und U17 Bundesliga exklusiv. "Da muss ich niemanden mehr motivieren. Natürlich ist es wichtig, weiterhin demütig zu bleiben. Die Entwicklung der Mannschaft und das Weiterentwickeln unserer Topspieler wird immer im Mittelpunkt stehen. Trotzdem werden wir frech auftreten", erklärt Hohenberg.

Nicht nur das Eröffnungsspiel gegen Dortmund wird ein Highlight in der kommenden Spielzeit sein. In der U19-Bundesliga warten zudem Spiele mit Derby-Charakter, wie gegen Schalke 04 und der MSV Duisburg. Außerdem spielt Essen in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Hertha BSC. Die Berliner sind der amtierende Meister der Bundesliga Nord/Nordost.

Kein Saisonziel bei der U19 von Rot-Weiss Essen

"Wir freuen uns sehr auf diese Spiele. Aber auch im letzten Jahr konnten wir besondere Partien erleben. Das Finale im Niederrheinpokal gegen Düsseldorf war definitiv auch ein Highlight", sagt der Übungsleiter.

Hohenberg sieht RWE in der neuen Liga meist in einer Underdog-Rolle. Der Essen-Coach betont: "Wir haben kein Saisonziel herausgegeben. Dortmund wird sicherlich der Favorit auf den Titel sein. Dahinter sehe ich ein breites Mittelfeld. Ich spreche mit den Jungs über Inhalte und Prozesse. Wenn diese umgesetzt werden, dann werden wir gute Ergebnisse einfahren."

In der neuen Saison bleibt die U19 von Rot-Weiss Essen in großen Teilen gleich. Es gibt keinen Umbruch. "Wir bleiben unserem Weg treu. Es hat keinen großen Veränderungen gegeben. Wir haben einen gierigen und willigen Kader, der mutig und selbstbewusst auftreten wird. Zudem konnten wir uns punktuell verstärken", ergänzt der Cheftrainer.