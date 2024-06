Bevor es ins Trainingslager geht, gab es einen Sieg für die U19 des VfL Bochum, gefolgt von einer Pause in wenigen Tagen. Dann geht es ohne einen langjährigen Co-Trainer weiter.

Mit einem 1:0-Sieg über die U19 des 1. FC Kaiserslautern feierte die U19 des VfL Bochum den fünften Testspiel-Erfolg in Folge. Julian Yao Mawuli Etse traf kurz vor der Pause - sein Treffer blieb das einzige Tor.

Zuvor gewann die Mannschaft von Trainer David Siebers gegen Hannover 96 (5:1), Eintracht Dortmund (6:0), FSV Frankfurt (2:1) und die U19 von Arminia Bielefeld (6:1). Zudem nahm das Team an einem internationalen Turnier in Amsterdam teil.

Trainer David Siebers analysierte gegenüber RS: "Das Fazit fällt sehr erfreulich aus. Wir hatten nicht viele Spieler im Kader, haben aber eine ansprechende Leistung gezeigt. Wir hatten viele Abschlüsse, die aber leider meistens geblockt oder gehalten wurden. Ich wüsste auch nicht, dass ich schon mal eine Partie hatte, wo wir so viele Ecken hatten. Daraus haben wir dann auch den Treffer gemacht. Aber nach meinem Geschmack hätten wir mehr Treffer aus dem Spiel heraus oder nach Standards machen können."

Trotzdem reichte es zum Erfolg, der wurde einem besonderen Kollegen gewidmet, wie Siebers verriet: "Das war ein schöner Abschluss für meinen langjährigen Co-Trainer-Kollegen Julian Schröer, der mit dem heutigen Tag aus dem Fußballgeschäft ausscheidet. Ihn konnten wir damit gebührend verabschieden."

Beinahe wäre der Sieg in Gefahr geraten, denn am Ende kam der FCK auf, die Bochumer retteten das 1:0 über die Zeit. Siebers: "Am Ende waren wir schuld, dass Lauern ausgleichen konnte, weil wir vorher nicht für die Entscheidung gesorgt haben. Für uns war es super in diesem Test, dass es nochmal intensiv wurde. Denn man hat dann gemerkt, auch wenn es nur ein Testspiel war, wie die Jungs sich angefeuert und abgeklatscht haben, um den Sieg einzufahren."

Nach dem 1:0 ist nur in Kürze etwas Ruhe angesagt, ehe der nächste Teil der Vorbereitung ansteht. Siebers über den Plan: "Wir trainieren jetzt noch viermal. Dann schicken wir die Jungs zu Beginn der Schulferien zehn Tage weg. Für die Zeit bekommen sie Laufpläne, ab dem 15. Juli geht es dann direkt eine Woche ins Trainingslager nach Osnabrück." cb / gp

