Nach einer dramatischen Niederlage am 24. Spieltag im Topspiel gegen Bayer Leverkusen verpassen die B-Junioren von S04 die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft.

Zwei Spieltage vor dem Saisonende in der B-Junioren Bundesliga West sind in Sachen Endrunden-Qualifikation die Würfel (so gut wie) gefallen: Bayer Leverkusen setzte sich dank eines Treffers in der Nachspielzeit mit 3:2 gegen den FC Schalke 04 durch und steht damit sicher in der Finalrunde um die Deutsche Meisterschaft.

Mit 62 Punkten thront die Werkself an der Spitze und kann von den ersten beiden Rängen, die gleichbedeutend mit dem Einzug in die Meisterrunde sind, nicht mehr verdrängt werden. Der Schalke-Nachwuchs auf Rang drei hat 54 Zähler auf dem Konto und liegt sechs Punkte hinter dem BVB, der allerdings ein um 22 Treffer besseres Torverhältnis vorzuweisen hat. Daher ist Platz zwei für die Knappen also nur noch in der Theorie möglich.

Der BVB sicherte sich dank eines 4:0-Siegs gegen den MSV Duisburg das zweite Ticket für die Endrunde. Diego Ngambia Dzonga (18.), Valon Cena (33.) und Fritz Henri Fleck (53.) traten als Torschützen in Erscheinung, zudem traf MSV-Spieler Laurenz Jennissen (73.) ins eigene Netz.

Ebenfalls in die Siegerliste trug sich der 1. FC Köln ein. Der Effzeh-Nachwuchs besiegte den VfL Bochum mit 3:1. Auch der Tabellenvierte SC Paderborn feierte einen weiteren Sieg. Im Derby gegen Arminia Bielefeld siegte der SCP knapp mit 1:0.

Die Ergebnisse im Überblick: 1. FC Köln - VfL Bochum 3:1 (1:1) Arminia Bielefeld - SC Paderborn 0:1 (0:1) Borussia Dortmund - MSV Duisburg 4:0 (2:0) Rot-Weiss Essen - VfB Waltrop 3:2 (1:0) FC Schalke - Bayer Leverkusen 2:3 (1:2) Viktoria Köln - Rot-Weiß Oberhausen 1:1 (1:1)

Rot-Weiss Essen durfte auch jubeln: Mit 3:2 setzte sich RWE gegen das Schlusslicht VfB Waltrop durch. Mats Preßler traf doppelt und brachte die Essener auf die Siegerstraße, Rami Zaitouni besorgte den dritten RWE-Treffer. Für die Gäste netzten zwei Essener per Eigentor.

Keinen Sieger gab es im Duell zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Viktoria Köln. 1:1 lautete der Endstand nach 90 Minuten. Am Sonntag empfängt Fortuna Düsseldorf noch Borussia Mönchengladbach.