Die Spitzengruppe in der A-Junioren Bundesliga West bleibt weiter zusammen. Schalke lässt aber Punkte liegen.

Der 18. Spieltag in der A-Junioren Bundesliga West ist nun auch Geschichte. Das Top-Trio bleibt auch nach diesem Wochenende beieinander, erlebte aber ganz unterschiedliche Spiele.

Borussia Dortmund setzte nach dem 2:1-Derbysieg gegen den FC Schalke 04 seine Erfolgsserie fort und bleibt an der Tabellenspitze. Die Mannschaft von Trainer Mike Tullberg tat sich gegen Arminia Bielefeld aber lange schwer, lag früh mit 0:1 zurück. Ein Doppelpack von Kjell-Arik Wätjen (37./83.) drehte das Spiel in ein 2:1. Paris Brunner besorgte in der Nachspielzeit per Elfmeter den 3:1-Endstand.

Die Schalker konnten auf die Niederlage gegen den BVB kein Erfolgserlebnis folgen lassen. Gegen den SC Paderborn kamen die Knappen nicht über ein 1:1 hinaus. Vitalie Becker, der unter der Woche noch einen Profi-Vertrag bei Schalke bekommen hatte, erzielte das einzige Tor für Königsblau (33.).

Den zweiten Platz haben die Schalker dennoch weiter inne. Bayer Leverkusen kommt aber immer näher heran. Der Werkself-Nachwuchs setzte sich mit 2:0 beim 1. FC Köln durch und steht nur noch einen Punkt hinter S04. Bei den Kölner feierte Jaka Potocnik sein Comeback nach Sperre und führte den FC als Kapitän aufs Feld.

Der VfL Bochum musste gegen Borussia Mönchengladbach eine bittere 2:3-Niederlage hinnehmen. Die Bochumer spielten zunächst besser und gingen durch Mohammad Mahmoud (38.) in Führung. Die Gladbacher drehten das Spiel aber in der Folge. Als Lennart Koerdt in der 92. Minute zum 2:2 traf, sah alles nach einem Punktgewinn für den VfL aus. Doch sechs Minuten später trafen die Fohlen doch noch zum Sieg.

Ebenfalls ohne Punkte beendete der MSV Duisburg den Spieltag. Der Zebra-Nachwuchs musste sich Alemannia Aachen in Unterzahl mit 0:2 geschlagen geben.

Viktoria Köln konnte bei Fortuna Düsseldorf einen 2:1-Auswärtssieg feiern. Der Anschlusstreffer des Teams aus der Landeshauptstadt kam zu spät. Bereits am Samstag hatten sich der SC Verl und der Wuppertaler SV 1:1 getrennt.