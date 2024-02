Schalke U19: Elgert lobt Team trotz Derbyniederlage - und wundert sich über BVB

Schalkes Trainer Norbert Elgert hat seine Mannschaft nach der Derby-Niederlage gegen Borussia Dortmund gelobt. Auch drei ehemalige Elgert-Schüler sahen sich das Spiel an.

Die U19 des FC Schalke 04 hat das Derby gegen Borussia Dortmund nach großem Kampf mit 1:2 (0:1) verloren. Nach dem Spiel gab es dennoch viel Lob von Schalke-Trainer Norbert Elgert für sein Team.

"Die Jungs haben alles reingefeuert, alles rausgehauen. Bis zum Schluss. Wir waren ganz nah dran", erklärte Elgert. Er überlegte: "Was hatte Dortmund uns voraus? Vielleicht die Chancenauswertung."

Er sei mit der Leistung und der Einstellung seiner Mannschaft sehr zufrieden gewesen. "Dass du eine Mannschaft, die mit drei oder vier Weltmeistern antritt, nicht komplett kontrollieren kannst, ist klar", meinte die Trainer-Legende. Aber man habe mit den Schalker Tugenden dagegengehalten. "Das war ein hochintensives, spannendes, gutes Derby, in dem wir gleichwertig waren. Aber eben Dortmund eben ein Stückchen effektiver", meinte der 67-Jährige.

Man habe unbedingt gewinnen und den Abstand verkürzen wollen. Dafür hätte es aber vor den Augen der Jung-Profis Assan Ouedraogo, Keke Topp und Mattes Hansen (inzwischen SC Paderborn) einen perfekten Tag gebraucht.

Man sei zwar nah dran gewesen, aber eben nur fast. Die Standards - eigentlich eine Stärke des Teams - seien nicht gut gewesen. Einschließlich des verschossenen Elfmeters von Bilal Brusdeilins, dem er aber keinen Vorwurf machen wollte. "Es gibt solche und solche Niederlagen. Klar tut das gegen den großen Rivalen immer besonders weh. Aber mit der Leistung und Einstellung kann ich leben", betonte Elgert nochmal.

Dortmund habe eben die größte Qualität. Aber er wies darauf hin, dass der BVB dennoch bereits in zwei Wettbewerben ausgeschieden sei. "Ich bin nach wie vor verblüfft, wie so eine Truppe in der Youth League in der Slowakei rausfliegen konnte. Oder mit einem 0:6 im Pokal gegen Hoffenheim. Aber es ist passiert", meinte Elgert. "Mit dieser unglaublichen Qualität in zwei Wettbewerben schon raus zu sein, das erstaunt mich dann schon. Aber in der Liga spielen sie im Moment in einer Liga für sich, was die Effektivität betrifft. Das ist definitiv so."

Der Kampf um die Tabellenspitze ist natürlich bei zwölf Punkten Vorsprung entschieden. Elgert: "Das ist brutal. Das holst du nicht mehr auf. Dafür ist ihre Qualität auch zu groß."

Für Schalke gelte es jetzt den zweiten Platz zu verteidigen. "In der Liga stehen wir im Moment nicht so schlecht da. Und dann haben wir ja noch das Halbfinale um den DFB-Pokal gegen Freiburg." Im Gegensatz zum BVB.