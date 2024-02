Die Transfersperre betrifft nicht nur die Profis des 1. FC Köln, sondern alle Mannschaften ab der U17. RS ordnet ein, wie groß der Umbruch für die Kölner U21 sein könnte.

Der 1. FC Köln steht vor einer enormen Herausforderung und damit ist nicht mal der Abstiegskampf in der laufenden Bundesliga-Saison gemeint, sondern die Transfersperre, die wegen des Vorwurfs, Jaka Čuber Potočnik zum Vertragsbruch bei seinem Ex-Klub Olimpija Ljubljana angestiftet zu haben, von der FIFA verhängt und vom Sportgerichtshof CAS bestätigt wurde.

Da im gesamten Jahr 2024 keine Spieler verpflichtet werden dürfen, besteht lediglich die Möglichkeit, Talente aus dem jeweils jüngeren Jahrgang hochzuziehen. Dies dürfte für einige Spieler, die andernfalls abgegeben worden wären, eine Chance sein, sich beim FC zu beweisen.

Bisher ist jedoch bis auf wenige Ausnahmen noch nicht bekannt, mit welchen Spielern die von Evangelos Sbonias trainierte U21-Regionalliga-Mannschaft der Geißböcke plant.

1. FC Köln: U21-Trainer Sbonias kann jetzt schon U19-Talente testen

In der Abwehr sollen etwa Marlon Monning und Jakob Krautkrämer nachrücken. Im Sturm soll Potočnik nach seiner Sperre schon in der laufenden Rückrunde zum Einsatz in der Regionalliga West kommen.

Da die Kölner mit dem Abstiegskampf in diesem Jahr nichts zu tun haben werden, kann Sbonias die noch ausstehenden Spiele nutzen, um einige U19-Talente schon einmal auszutesten. Beim Spiel gegen den 1. FC Düren (0:1) feierte zum Beispiel Linksverteidiger Matti Wagner sein Regionalliga-Debüt.

Sbonias lobte dessen Leistung und nannte auf Nachfrage einige weitere Spieler, die in der kommenden Saison nachrücken könnten. Dabei handelt es sich um die Innenverteidiger Neo Telle und Julian Pauli sowie die offensiven Mittelfeldspieler Arda Süne und Marlon Becker.

So könnte der Kader der U21 in der Saison 24/25 aussehen: Tor: Jonas Nickisch, Tobias Trautner Abwehr: Elias Bakatukanda, Jakob Krautkrämer, Marlon Monning, Julian Pauli, Stephan Salger, Rijad Smajic, Neo Telle, Matti Wagner Mittelfeld: Marlon Becker, Emin Kujovic, Adam Lenges, Jonas Saliger, Arda Süne, Meiko Wäschenbach Sturm: Damion Downs, Yannick Freischlad, João Pinto, Jaka Čuber Potočnik, Maximilian Schmid, Antonio Verinac

Ohnehin hängt die Planung der "Kölner Amateure" natürlich auch davon ab, ob es der Profi-Mannschaft gelingt, die Klasse zu halten. Im Abstiegsfall dürften einige Leistungsträger nicht zu halten sein, wodurch Spieler nachrücken müssten, die ansonsten in der U21 zum Einsatz kommen würden. E

Elias Bakatukanda, Emin Kujovic, Meiko Wäschenbach, Damion Downs und João Pinto zählen zu den Spielern, die bereits bei den Profis mittrainiert haben und dort auch in Testspielen zum Einsatz kamen. Auch Innenverteidiger Rijad Smajic sollte langsam an die Profis herangeführt werden, war aber durch eine Verletzung in der Vorsaison in seiner Entwicklung gebremst worden.

Zudem dürfen sich die derzeit verliehenen Offensivspieler Marvin Obuz (Rot-Weiss Essen), Tim Lemperle, Jonas Urbig (beide Greuther Fürth) und Maximilian Schmid (Roda JC Kerkrade) Hoffnungen auf einen Platz im Profi-Kader machen. Yannick Freischlad (Sportfreunde Siegen) dürfte bei der U21 ab dem 1. Juli 2024 benötigt werden.

Justin Diehl, der in der Hinrunde noch der Top-Scorer der Jungböcke war, ist mittlerweile bereits fester Bestandteil des Profikaders. Dasselbe gilt für Max Finkgräfe, der zu Saisonbeginn noch vereinzelt in der Sbonias-Elf zum Einsatz kam.

Hinzu kommt, dass es trotz der Transfersperre Spieler gibt, die anderswo ihr Glück versuchen: Mittelfeldmann Simon Breuer ging in der Winterpause zu Liga-Konkurrent 1. FC Düren, Rechtsverteidiger Pierre Nadjombe wagte den Sprung in die 2. Liga zum 1. FC Magdeburg. Leihspieler Jonas Saliger sollte im Sommer eigentlich zu Dynamo Dresden zurückkehren. Grundsätzlich ist es den Kölnern trotz der Transfersperre aber erlaubt, Leihspieler fest zu verpflichten.

Unklar ist derzeit noch die Zukunft von Kapitän Marco Höger. Der Vertrag des Sechsers, der zurzeit wegen Knieproblemen pausiert, läuft im Sommer aus (hier könnte man das Interview verlinken). Generell haben nur wenige Spieler der Kölner U21 zum aktuellen Zeitpunkt einen gültigen Vertrag für die nächste Saison.

Mit Georg Strauch steht zudem ein Spieler im Kader, der dann als Ü23-Spieler gilt. Es dürfen nur maximal drei Ü23-Spieler gleichzeitig auf dem Platz stehen. Diese Plätze werden meist von den Führungsspielern Marco Höger und Stephan Salger, dem Flügelspieler Oliver Schmitt oder dem zwischen Profis und Amateuren pendelnden Florian Dietz eingenommen.