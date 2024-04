VfL Bochum rutscht ab: Mainz punktet in Freiburg, muss gegen Köln aber auf Duo verzichten

Der FSV Mainz hat einen weiteren Zähler gehamstert. Die Folge: Vier Spiele vor dem Ende der Bundesliga-Saison rutschte der VfL Bochum auf den Relegationsplatz.

Der Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga spitzt sich zu. Zum Abschluss des 30. Spieltags war der FSV Mainz 05 beim SC Freiburg zu Gast.

Nach dem 1:1 (1:1) steht fest. Die Mainzer stehen erstmals seit langer Zeit wieder über dem Strich. Durch das bessere Torverhältnis verdrängten die Mainzer den VfL Bochum auf den Relegationsplatz.

In einer Woche kann der FSV das nächste Ausrufezeichen setzen, wenn am Sonntag (28. April, 17:30 Uhr) der krisengebeutelte 1. FC Köln nach Mainz muss. Der FC könnte mit einem Dreier den Abstiegskampf spannend machen, bei einer Niederlage wäre der FC so gut wie abgestiegen. Auch Union Berlin muss nach dem 1:5 gegen die Bayern fürchten, noch auf den Relegationsplatz durchgereicht zu werden.

Es bleibt spannend. Klar ist - die beste Form hat Mainz. Der FSV muss gegen die Kölner allerdings auf Tom Kraus und Jae-Sung Lee verzichten, die in Freiburg beide ihre fünfte Gelbe Karte sahen.

Zum Spiel: Die Freiburger, für die es noch um den Einzug in einen europäischen Wettbewerb geht, gingen früh in Führung. Nach einem Konter im eigenen Stadion war es Michael Gregoritsch, der nach sechs Minuten das 1:0 erzielte.

Mainz zeigte sich davon unbeeindruckt und kamen kurz vor der Pause durch Jonathan Burkhardt zum verdienten Ausgleich. Aus wenigen Meter traf er zum 1:1 - zur Pause war wieder alles offen.

Nach dem Wechsel gab es wenige große Chancen, die Freiburger hatten mehr vom Spiel, ohne aber wirklich zwingend werden zu können. Daher blieb es bei der Punkteteilung, die sicher Mainz mehr weiterhilft als den Breisgauern.

Das Restprogramm des FSV Mainz: Köln (H), Heidenheim (A), Borussia Dortmund (H), VfL Wolfsburg (A)

Das Restprogramm des VfL Bochum: TSG Hoffenheim (H), Union Berlin (A), Bayer Leverkusen (H), Werder Bremen (A)

Das Restprogramm von Union Berlin: Gladbach (A), Bochum (H), Köln (A), Freiburg (H)

Das Restprogramm des 1. FC Köln: FSV Mainz (A), SC Freiburg (H), Union Berlin (H), Heidenheim (A)