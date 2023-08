U17: BVB muss sich zum Auftakt geschlagen geben, RWE punktet beim Meister

Die U17-Bundesliga West ist gestartet. Für Borussia Dortmund gibt es trotz 40 Minuten in Überzahl den ersten Dämpfer, der FC Schalke 04 und VfL Bochum ließen nichts anbrennen.

Die 2. Bundesliga sowie die Regionalliga laufen bereits seit einer Woche, die 3. Liga wurde am Freitagabend eröffnet und an diesem Samstag haben auch die Junioren nachgezogen. Die U17-Bundesliga West ist in die neue Saison gestartet – und ein Revierklub muss den ersten Rückschlag hinnehmen.

Denn für Borussia Dortmund gab es beim Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen nichts zu holen. Mit einem Doppelschlag brachte Ken Izekor die Werkself früh mit 2:0 in Führung (24./28.). Kurz nach der Pause schien sich das Blatt dann zu wenden. Neuzugang Nick Cherny, von Meister Arminia Bielefeld gekommen, besorgte schnell den Anschluss (49.). Nur wenige Minuten später war es ausgerechnet Doppeltorschütze Izekor, der mit Rot vom Platz musste (53.). Doch in knapp 40 Minuten Überzahl gelang der Mannschaft von Marco Lehmann nicht mehr der zweite Treffer.

Schalke und Bochum halten die Null

Der Westdeutsche Meister des Vorjahrs, der FC Schalke 04, gab sich dagegen zu Beginn der Saison keine Blöße. Bei Fortuna Düsseldorf fuhren die Jungs aus der Knappenschmiede einen 2:0-Sieg ein. Kurz vor der Pause brachte Tristan Top-Rasmussen die Führung, nach 73 Minuten war es dann Luca Schroer, der für die Entscheidung sorgte.

Auch die U17 des VfL Bochum konnte ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Gegen Aufsteiger VfB Waltrop setzten sich David Siebers und seine Mannschaft souverän mit 5:0 durch. Mika Preßler ebnete den Weg zum Sieg mit einem Doppelpack in der ersten Halbzeit (7./32.). Nach dem Seitenwechsel waren es Daryl Tschoumy Nana (52.), Luis Pick (58.) und Ege Varol (82.), die das Ergebnis in die Höhe schraubten.

Positiv konnte auch Rot-Weiss Essen in die Saison starten. Beim Deutschen Meister der Vorsaison, Arminia Bielefeld, ging die Mannschaft von Michael Delura zwar früh in Rückstand, zeigte aber Moral und sicherte sich einen Punkt.

Schon in der ersten Halbzeit brachten Bellal Afghanyar (24.) und Leo Haase (30.) die Arminen in Führung - und gaben die vermeintliche Richtung vor. Doch RWE stabilisierte sich und kam durch Nicolai Schulte-Kellinghaus per Strafstoß im zweiten Durchgang zum Anschluss (65.). Ganz spät war es dann Mats Preßler, der das umjubelte 2:2 erzielte (87.).

Auch zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach wurde es deutlich. Die Geißböcke feierten dank der Tore von Jonathan Friemel (38.), Emir-Ahmet Yakisir (55.) und Gabriel Ndongi Amisso (90.) einen 3:0-Auftaktsieg.