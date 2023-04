ESC Rellinghausen: Essener Landesligist schlägt beim Stadtnachbarn zu

Der ESC Rellinghausen hat trotz Abstiegskampf einen dritten Neuzugang für die nächste Saison präsentiert. Ein Talent kommt vom ETB.

Drei Spieltage vor dem Ende der Saison kann der ESC Rellinghausen noch nicht durchatmen. Die Essener haben den Klassenerhalt in der Landesliga Niederrhein 3 weiterhin nicht sicher, stehen aber über dem Strich und können sich somit aus eigener Kraft retten.

Ungeachtet der künftigen Ligazugehörigkeit steht ein weiterer Neuzugang für die kommende Saison fest. Mit Linus Butz hat der ESC ein Nachwuchstalent verpflichtet. Der defensive Mittelfeldspieler kommt vom ETB Schwarz-Weiß Essen und spielt derzeit in der U19 des Nachbars aus dem Essener Süden.

In Rellinghausen will er in der kommenden Saison den Sprung in den Seniorenbereich meistern. Butz habe unabhängig vom möglichen Abstieg zugesagt, teilte der ESC mit. Er bringe "eine gute Größe mit, zeigt eine schnelle Auffassungsgabe und weiß sich in Drucksituation auch spielerisch zu befreien", lobt sein künftiger Verein.

Damit steht ein weiterer Teil der kommenden Mannschaft, nachdem die Rellinghäuser bereits Torhüter Dennis Hornig (Teutonia Überruhr) und Innenverteidiger Leon Lieske (VfB Frohnhausen) verpflichtet hatten.

Das Restprogramm des ESC Rellinghausen DV Solingen (Sonntag, 30. April, H) BW Mintard (Sonntag, 7. Mai, A) 1. FC Wülfrath (Sonntag, 14. Mai, H)

Dazu kommen die Vertragsverlängerungen von Kapitän Dominik Huxholt, Niklas Piljic und Simon Neuse sowie Luca Krämer, Robin Wicker, Adrian Saitovski, Julian Bluni, Eugen Pirogov und Erik May. Zudem werden mit Leon Nolte und Henning Honisch zwei neue Co-Trainer den langjährigen Chefcoach Sascha Behne ab Sommer unterstützen.