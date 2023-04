ESC Rellinghausen: Essener Landesligist verpflichtet Defensiv-Allrounder

Noch kann sich der ESC Rellinghausen nicht sicher sein, auch nächste Saison in der Landesliga zu spielen. Die Planungen dafür laufen aber bereits an.

Der ESC Rellinghausen steckt mitten im Abstiegskampf der Landesliga 3 Niederrhein. Mit 22 Punkten auf dem Konto trennt die Essener aktuell nur das bessere Torverhältnis vom eventuellen Abstiegsplatz elf. Im Hintergrund laufen derweil die Planungen für die kommende Saison bereits auf Hochtouren.

So hat sich unter anderem das Team um Trainer Sascha Behnke neu aufgestellt. Doch auch am Kader wird schon fleißig geschraubt. Am Ostersonntag gab der Verein eine Verpflichtung mit Landesliga-Erfahrung bekannt.

Mit Leon Lieske schließt sich dem ESC ab Sommer ein Defensivspieler an, der neben Innenverteidigung variabel auch die Sechser- und Achterposition bekleiden an. Der 23-Jährige kommt von Ligakonkurrent VfB Frohnhausen. Erstmals Kontakt zwischen Verein und Spieler habe es bereits vor fünf Jahren gegeben.

Auf den Social-Media-Kanälen des Landesligisten heißt es, dass Lieske eine Luftveränderung wollte und sich an die damaligen guten Gespräche mit dem Sportclub erinnert habe. Daraufhin sei Trainer Behnke kurzfristig auf ihn zugegangen und es wurde schnell eine Einigung erzielt.

Lieske, in der Jugend von Schwarz-Weiß Essen ausgebildet, zeichne sich durch "seine körperliche Robustheit und auch das etwas dreckigere Spiel" aus, heißt es von Vereinsseite weiter. Etwas, was die Mannschaft in dieser Saison oftmals vermissen ließ. Auch menschlich habe es direkt gepasst.

Sportlich hoffen sowohl Spieler als auch Verein, die Zusammenarbeit in der Landesliga beginnen lassen zu können. Damit das passiert muss es die aktuelle Mannschaft in den letzten fünf Punkten schaffen, nicht doch noch ganz unten rein zu rutschen. Dann kann sich der ESC auch endgültig auf die Planungen für die nächste Spielzeit konzentrieren.