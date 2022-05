U17: Bitteres Viertelfinal-Aus für Schalke-Kapitän und Deutschland

Die deutsche U17-Nationalmannschaft mit Schalke-Kapitän Armend Likaj ist bei der Europameisterschaft gegen Frankreich dramatisch ausgeschieden.

Die Enttäuschung ist riesengroß, und es fließen bittere Tränen in Israel: Die deutsche U17-Nationalmannschaft mit Armend Likaj, dem Kapitän des Deutschen B-Junioren-Meisters FC Schalke 04, ist bei der Europameisterschaft im Viertelfinale nach Elfmeterschießen an Frankreich gescheitert und muss trotz ihrer überzeugenden Gruppenphase – Siege über Italien (3:2), Luxemburg (3:0) und Israel (3:0) – die Heimreise antreten. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden.

Im Elfmeterschießen patzten die ersten beiden französischen Schützen zwar, doch Tom Bischof (TSG 1899 Hoffenheim), Maurice Krattenmacher (SpVgg Unterhaching) und schließlich Paulo Fritschi (VfB Stuttgart) zeigten dann Nerven, so dass es eine 4:5-Niederlage setzte. Frankreich bekommt es nun in seinem Halbfinale am Sonntag ab 16.30 Uhr in Netanya mit dem Sieger der Partie zwischen Spanien und Portugal zu tun (Donnerstag, 19 Uhr).

Schalkes B-Junioren-Kapitän Armend Likaj sitzt auf der Bank

Die Équipe tricolore kam deutlich besser in die Partie und erspielte sich in der Anfangsphase Chancen nahezu im Minutentakt, während das DFB-Team, in dem Trainer Marc-Patrick Meister Schalkes Armend Likaj 90 Minuten lang auf der Bank sitzen ließ, gegen das druckvolle Spiel kaum ein Mittel fand. Folgerichtig gingen die Franzosen nach 19 Minuten durch einen Treffer von Tom Saettel (Racing Straßburg) mit 1:0 in Führung.

Auch nach dem Gegentor hatte das deutsche Team in der Defensive alle Hände voll zu tun. Erst nach rund einer halben Stunde kam die DFB-Auswahl etwas besser ins Spiel und setzte die Franzosen an deren Strafraum unter Druck. Und nach 38 Minuten fiel der Ausgleich. Dženan Pejčinović vom FC Augsburg legte für Nelson Weiper vom FSV Mainz 05 auf, der den Ball per Direktabnahme aus 16 Metern über den überraschten französischen Schlussmann Lisandru Olmeta von der AS Monaco lupfte – 1:1.

Torwart Dennis Seimen vom VfB Stuttgart hält Deutschland im Spiel

Nach der Pause bestimmten die Franzosen wieder mehr und mehr das Spiel, und die deutsche U-17-Auswahl konnte sich bei ihrem Keeper Dennis Seimen vom VfB Stuttgart bedanken, dass sie nicht wieder in Rückstand geriet. In der Folge entwickelte sich zwar ein offenes Spiel, aber in der Schlussphase hatte Frankreich gleich mehrere Großchancen.

Zunächst schoss der eingewechselte Alexis Kabamba (Stade Reims) nach einem leichten Stellungsfehler der deutschen Abwehr am Tor vorbei (73.), dann legte Saël Kumbedi (AC Le Havre) eine präzise Flanke per Kopf auf das deutsche Tornetz (76.), und nach einer Chance von Jeanuël Belocian (Stade Rennes) hielt Dennis Seimen sein Team mit einem Reflex im Spiel (79.) und rettete es ins Elfmeterschießen. Dessen Ausgang ist bekannt.

Damit ist nach Nedzhib Hadzha (Bulgarien), Batuhan Yavuz, Mertcan Ayhan (beide Türkei) und Vincent Burlet (Belgien) der letzte der fünf Schalker U-17-Meisterspieler bei der Europameisterschaft in Israel ausgeschieden.