Gleich zwei Derbys hielt der Sonntagmorgen in der A-Jugend-Bundesliga-West bereit. Der BVB die Partie gegen Schalke mit 4:0 (0:0) gewann, RWE siegte gegen RWO spät mit 1:0 (0:0).

Im Revierderby trafen mit dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund zum einen Tabellenplatz eins und zwei und zum anderen die beiden Finalisten des NRW-Ligapokals aufeinander. Der Sieger würde die Tabellenspitze übernehmen, bei einem Remis bliebe Schalke Erster.

Am Sonntagmorgen spielten beide Teams aber natürlich auf Sieg. Schon nach sieben Minuten hatte Emmanuel Gyamfi die erste Chance für Königsblau, wurde jedoch gerade noch geblockt. Dann übernahm der BVB mehr und mehr die Kontrolle. So ging die beste Chance des ersten Durchgangs folgerichtig an Schwarz-Gelb. Göktan Gürpüz jagte den Ball gen Kreuzeck, doch S04-Keeper Daniel Rose fischte den Ball aus dem Winkel (38.). Zur Pause blieb es beim 0:0.

In Hälfte zwei konnte der BVB den Bann jedoch schnell brechen. In der 56. Minute tauchte Bradley Fink vor dem Schalke-Tor auf und schob zur verdienten Führung ein. Der BVB ließ in der Folge durch Gürpüz (66., 73.) und Fink (80.) die Vorentscheidung. Auf der Gegenseite hätte Juan Cabrera fast ausgeglichen, setzte den Ball jedoch über das Tor (74.).

Alles klar machte schließlich Nnamdi Collins, der einen Freistoß per Kopf zum 2:0 ins Tor bugsierte (81.). Damit war klar, dass der BVB Schalke 04 an der Tabellenspitze ablösen würde. Ayukayoh Mengot beseitige mit dem 3:0 die letzten Zweifel (89.). Julian Rijkhoff erzielte in der Nachspielzeit gar noch das 4:0 (90.). Damit bezog Schalke in den Schlussminuten sogar noch eine richtige Klatsche.

RWE-RWO: Heuser ist der Held des Tages

Weiter unten in der Tabelle trafen der Siebtplatzierte Rot-Weiss Essen und das im Abstiegskampf steckende Rot-Weiß Oberhausen im nächsten Derby aufeinander. Gleich nach drei Minuten war RWE-Keeper Dorian Drucks schon gefordert und lenkte einen Ball von Henrik Dier über die Latte. RWO blieb am Drücker, belohnte sich für die gute Anfangsphase jedoch nicht.

Stattdessen wurde das Spiel offener. Essen fehlte nach vorne aber die Genauigkeit. Ben Heuser verpasste nach 29 Minuten jedoch die Führung. Um ein Haar wäre es dann aber RWO gewesen, das das 1:0 erzielt hätte. Kilian Skolik marschierte allein gen RWE-Tor, wurde im letzten Moment aber noch entscheidend gestört (37.). So blieb es auch hier zur Pause beim 0:0.

In Hälfte zwei lieferten sich beide Teams weiterhin einen offenen Schlagabtausch, allerdings ohne die entscheidenden Abschlüsse. Gegen Ende der Partie neutralisierten sich beide Seiten weitestgehend, sodass alles auf ein 0:0 hinauslief. Dann aber kam Heuser und schoss RWE nach einer Ecke doch noch zum 1:0-Sieg.

Die Ergebnisse in der Übersicht:

Borussia Mönchengladbach - MSV Duisburg 2:0

Preußen Münster - SC Paderborn 2:4

Bayer Leverkusen - Fortuna Düsseldorf 3:1

Borussia Dortmund - Schalke 04 4:0

Rot-Weiss Essen - Rot-Weiß Oberhausen 1:0

Wuppertaler SV - 1. FC Köln 0:4

VfL Bochum - Fortuna Köln 1:0