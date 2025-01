Das ehemalige BVB-Talent Alexander Isak sorgt mit seinem Klub Newcastle United für Aufsehen in der Premier League. Der Schwede könnte bald sogar einen Rekord knacken.

Bei Borussia Dortmund blieb Alexander Isak einst glücklos. 2017 holte der BVB den damals 17-Jährigen aus Schweden. Mehr als acht Millionen Euro soll der Bundesligist an den AIK Solna überwiesen haben. In Dortmund war Isak zwischen Januar 2017 und Januar 2019 in nur 281 Pflichtspielminuten mit nur einem Tor und einer Vorlage aber hinter den Erwartungen geblieben.

In England jagt der heute 25-jährige Mittelstürmer nun einen Premier-League-Rekord. Beim 3:0-Sieg gegen die Wolverhampton Wanderers traf der schwedische Nationalstürmer für Newcastle United am Mittwochabend gleich doppelt und feierte damit im achten Ligaspiel in Folge einen Torerfolg. Nur zwei Spielern gelang in der Premier-League-Historie eine noch längere Serie.

Trifft Isak auch in den nächsten drei Partien, würde er zum aktuellen Rekordhalter Jamie Vardy aufschließen, der in der Meistersaison mit Leicester City zwischen August und November 2015 in elf Spielen nacheinander erfolgreich war. Dahinter liegt Ruud van Nistelrooy, mittlerweile Vardys Trainer in Leicester, mit einem Spiel weniger. Platz drei teilt sich Isak nun mit Daniel Sturridge - und erneut van Nistelrooy und Vardy.

Insgesamt steht Isak in der laufenden Spielzeit bereits bei 15 Toren für den Premier-League-Vierten, zudem bereitete er fünf Treffer vor. Nur ein anderer Ex-BVB-Stürmer, nämlich Erling Haaland (16), und Liverpool-Star Mohamed Salah (18) haben mehr Tore auf dem Konto. Bereits vergangene Saison, in seinem zweiten Jahr in England, hatte Isak mit 21 Ligatreffern eine neue persönliche Bestmarke aufgestellt, nun macht er sich auf zu neuen Höhen.

Auch Isaks Treffsicherheit ist es zu verdanken, dass die Magpies momentan das formstärkste Team der Liga sind. Die letzten sechs Spiele konnte Newcastle allesamt gewinnen - Spitzenwert in der Premier League. Der Klub aus dem Nordosten Englands liegt derzeit auf einem direkten Champions-League-Platz und darf sich berechtigte Hoffnungen machen, erneut die Königsklasse zu erreichen. Zuletzt war Newcastle in der Saison 2023/24 dort vertreten, schied damals in einer Gruppe mit dem BVB als Letzter aus. (mit sid)