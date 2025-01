Im vergangenen Sommer 2024 wechselte Hüseyin Bulut in die Türkei. In der Regionalliga West wusste er durchaus zu gefallen. Das ist auch am Bosporus der Fall.

Sportfreunde Lotte, Rot-Weiß Oberhausen, Rot Weiss Ahlen und Wuppertaler SV: Das waren die letzten Stationen von Hüseyin Bulut. Insgesamt blickt der Linksaußen auf 102 Spiele in der Regionalliga West zurück. Seine Ausbeute: 16 Tore und 14 Assists.

Mit diesen Zahlen im Gepäck wechselte der 25-Jährige im Sommer 2024 in die Türkei zu Altinordu FK, einem Drittligisten, der in der sogenannten 2. Liga spielt. In der Türkei ist die Süperlig das Maß der Dinge, gefolgt von der 1. und 2. Liga.

Mit insgesamt zehn deutsch-türkischen Spielern und Trainer Olcay Sahan, den die Fans des 1. FC Kaiserslautern und MSV Duisburg noch kennen werden, liegt Altinordu auf Platz drei. "Wir stehen sehr gut da und wollen am Ende hoch. Der Aufstieg ist das erklärte Ziel des Vereins", erzählt Bulut im Gespräch mit RevierSport.

Er selbst konnte zu der bisher guten Saison sieben Tore und drei Vorlagen beisteuern. "Meine beste Serie habe ich mal in Ahlen in der Regionalliga mit elf Scorern gespielt. Jetzt bin ich auf dem besten Wege, diese Zahl zu überbieten. Das ist auch mein persönliches Ziel", betont er.

Ich bin hier echt zufrieden und überlege gar nicht, was kommen könnte. Ich konzentriere mich nur auf das Hier und Jetzt Hüseyin Bulut

Bulut, der beim Klub einen Vertrag bis zum Sommer 2027 besitzt, ist in Altinordu glücklich. Der Verein besitzt eine der modernsten Anlagen in der Türkei. "Uns fehlt es an nichts. Der Standard ist sehr hoch. Wir müssen nur trainieren und abliefern. Das gelingt uns sehr gut. Ich bin hier echt zufrieden und überlege gar nicht, was kommen könnte. Ich konzentriere mich nur auf das Hier und Jetzt", will Bulut nichts von irgendwelchen Anfragen wissen.

Die Deutsch-Türken im Altinordu-Kader: Hüseyin Bulut, Emre Aydinel, Koray Dag, Kaniwar Uzun, Bahattin Karahan, Tahsin Cakmak, Emir Can Gencel, Ali Cirak, Yusuf Örnek, Mete Yildiz und Trainer Olcay Sahan.

Er weiß, wie das Geschäft funktioniert. Schließlich wurde er nach seiner U19-Zeit beim BVB schon gehypt - der Durchbruch blieb ihm aber verwehrt.

Nach der U19, als Deutscher Meister mit Borussia Dortmund, hatte Bulut einst einen Fünfjahresvertrag bei dem damaligen Süper-Lig-Vertreter Göztepe Izmir unterschrieben und kehrte nach einem Jahr nach Deutschland zurück.

"Ich war damals noch sehr jung und unerfahren. Und trotzdem will ich diese einjährige Erfahrung nicht missen. Jetzt ist die Situation eine völlig andere", erklärt Bulut, der verheiratet und Vater von zwei Kindern, ist.