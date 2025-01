Für Niclas Füllkrug läuft es nach seinem BVB-Abschied noch nicht rund. Das liegt vor allem an Verletzungsproblemen. Nun hat es den Nationalspieler erneut erwischt.

Niclas Füllkrug kommt seit seinem Wechsel in die Premier League zu West Ham United einfach nicht auf die Beine. West Ham United ließ verlauten, dass der deutsche Mittelstürmer mit einer Oberschenkelverletzung ausfällt. Während englische Medien zuvor noch eine Ausfallzeit von bis zu drei Monaten kolportierten, ist im Klub-Statement von mehreren Wochen Pause die Rede.

Füllkrug hatte sich die Blessur am vergangenen Freitag in der FA-Cup-Partie gegen Aston Villa zugezogen. Bereits nach einer Viertelstunde Spielzeit musste der 31 Jahre alte Torjäger von Betreuern gestützt den Platz verlassen. „Ich vermute, dass es sich um eine ziemlich schwere Oberschenkelverletzung handelt. Das macht uns Sorgen“, sagte Hammers-Coach Graham Potter bereits unmittelbar nach der 1:2-Niederlage.

Füllkrugs Zeit in London steht bislang unter keinem guten Stern. Der deutsche Nationalspieler war im Sommer gegen eine Ablösesumme von rund 30 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu West Ham United gewechselt, seitdem kam er nur neunmal in der Premier League zum Einsatz.

Schon im Herbst fiel Füllkrug monatelang mit einer hartnäckigen Achillessehnenreizung aus. Im Dezember meldete er sich wieder fit, arbeitete sich beharrlich zurück in die Mannschaft und hatte in den vergangenen Wochen einen Stammplatz inne. Ihm gelangen in diesen Wochen immerhin zwei Tore und eine Vorlage.

Bundesliga-Rückkehr kein Thema mehr

Jetzt der nächste schwere Rückschlag, der auch das Ende aller Spekulationen um eine Bundesliga-Rückkehr bedeutet. Zuletzt wurde Füllkrug bei Eintracht Frankfurt als Nachfolger von Omar Marmoush gehandelt. Der Ägypter wiederum steht vor dem Wechsel in die Premier League zu Manchester City.

Jetzt hilft Füllkrug aber weder der Eintracht noch Arbeitgeber West Ham. Für den gebürtigen Hannoveraner geht es nun darum, sich erneut zurückzukämpfen und im Frühling wieder auf dem Platz zu stehen.