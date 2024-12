Daniel Farke, ehemaliger BVB-II-Trainer, feierte mit seinem Klub Leeds United die Herbstmeisterschaft in der Championship, der zweithöchsten Spielklasse Englands.

Erst eroberte Leeds United am Boxing Day (26. Dezember) dank eines 2:0-Erfolgs bei Stoke City die Tabellenspitze in der Championship, Englands zweithöchster Spielklasse, und krönte sich zum Herbstmeister.

Dann baute das Team von Daniel Farke, seit Juli 2023 Leeds-Trainer, am Sonntag dann dank eines knappen 1:0-Siegs gegen Derby County die Führung auf zwei Punkte aus, weil der ärgste Konkurrent Sheffield United patzte. Die Whites träumen von der Rückkehr ins Oberhaus, nachdem sie dies in der vergangenen Saison unter der Leitung von Farke knapp verpassten.

Fans und Experten fragten sich damals, ob der ehemalige Cheftrainer von Borussia Dortmund II wirklich noch der richtige Mann für den Traditionsklub sei. Zu Saisonbeginn blieben dann auch noch die Ergebnisse aus, Leeds hinkte den Erwartungen hinterher. Der Druck auf den 48-Jährigen wurde größer, doch die letzten Wochen zeigen, dass seine Arbeit Früchte trägt.

Von den letzten zehn Spielen konnte der Verein aus Nordengland acht gewinnen, nur eins ging verloren. Dank des Sprungs an die Tabellenspitze ist die Stimmung in Leeds so gut wie lange nicht mehr und die Fans träumen vom Aufstieg, auch wenn erst 24 von 46 Ligaspielen absolviert wurden. Zuletzt führte 2020 Marcelo Bielsa die Whites nach 16 Jahren Abstinenz zurück in die Premier League und entfachte damals eine riesige Euphorie. Für Farke persönlich wäre es der dritte Aufstieg ins englische Oberhaus.

Farke begann seine Trainerlaufbahn beim SV Lippstadt

Im Sommer 2009 übernahm Farke nach dem Ende seiner Spielerkarriere seinen ersten Trainerjob beim SV Lippstadt, der damals noch in der Westfalenliga spielte. Mit zwei aufeinanderfolgenden Meisterschaften führte Farke die Lippstädter 2013 in die Regionalliga West, ehe ein Jahr später der Abstieg in die Oberliga folgte. Nachdem der Wiederaufstieg misslang, löste er seinen Vertrag mit dem SVL auf.

Daraufhin übernahm Farke die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund und führte diese in der Saison 2016/17 zur Vizemeisterschaft in der Regionalliga West. Der englische Zweitligist Norwich City wurde auf ihn aufmerksam und ernannte ihn zur Saison 2017/18 zum Cheftrainer.

In seiner zweiten Spielzeit stieg Farke mit den Canaries in die Premier League auf, aus der der Verein nach der Saison 2019/20 wieder abstieg. Unter seiner Regie gelang Norwich der direkte Wiederaufstieg. Im November 2021 wurde der gebürtige Bürener nach einem schwachen Saisonstart entlassen.

Zur Spielzeit 2022/23 übernahm Farke, der Anfang 2022 kurzzeitig den russischen Erstligisten FK Krasnodar trainierte, den Klub aber ohne Einsatz nach Ausbruch des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine verließ, erstmals einen Bundesligisten. Er unterschrieb einen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach. Unter der Leitung von Farke schlossen die Fohlen die Serie auf Platz zehn ab und verpassten das internationale Geschäft, woraufhin sich Gladbach von ihm trennte.