Was ist nur mit Manchester City los? Das Team um Top-Stürmer Erling Haaland schlittert durch die Premier League - und hat jetzt schon wieder verloren.

Wer derzeit die englische Premier League verfolgt, der dürfte sich verwundert die Augen reiben. Nicht zwingend, weil der FC Liverpool die Tabelle anführt, sondern weil Manchester City derweil nicht im Verfolgerfeld zu finden ist.

Am Samstag, 21. Dezember, setzte es eine 1:2-Pleite bei Aston Villa. Aus den vergangenen sechs Ligaspielen gab es für die Citizens nur einen Sieg - und vier Niederlagen. Ein komplett ungewohntes Gefühl für Trainer Pep Guardiola oder Stürmer Erling Haaland. Beide, sowohl der Ex-Bayern-Trainer als auch der Ex-BVB-Stürmer, waren in den vergangenen Jahren eigentlich vom Erfolg geküsst.

In der Premier League bleibt der aber schon länger aus. Aus den vergangenen acht Ligaspielen hat City nur vier Punkte geholt. Im Klartext heißt das: Tabellenplatz sechs. Und das mit einem Kader, den "transfermarkt.de" mit einem Wert von fast 1,2 Milliarden Euro beziffert.

Auch Haaland ist mit nur drei Toren und einer Vorlage seit Ende September abgetaucht - zumindest für seine Verhältnisse. Denn eigentlich war er immer für seine unglaublichen Torquoten bekannt.

Erling Haaland glänzte schon zu BVB-Zeiten mit seiner Torquote

Haaland, der bei Red Bull Salzburg in Österreich mit 29 Toren in 27 Spielen mehr Treffer als Einsätze vorzuweisen hatte, verpasste dieses Kunststück nur knapp beim BVB. Allein sein Debüt gegen den FC Augsburg dürfte vielen Dortmundern in Erinnerung bleiben. Haaland schmorte zunächst auf der Bank, ehe er in 34 Minuten drei Tore erzielte. Es waren die ersten von 86 im BVB-Dress. Dazu kommen 23 Vorlagen - in 89 Spielen.

Das rief im Sommer 2022 naturgemäß einen der finanzstärksten Vereine der Welt auf den Plan: Manchester City. Die Engländer sicherten sich Haalands Dienste für rund 60 Millionen Euro, und auch dort knipst der Norweger unentwegt. 105 Tore und 14 Vorlagen in 114 Spielen stehen bisher auf dem Zettel. Dazu kommen unter anderem zwei Meisterschaften, der Champions-League-Titel und der goldene Schuh für den besten Torjäger Europas.

Auch die bisher 108 Tore in 122 Spielen für Manchester City können sich natürlich sehen lassen. Doch zuletzt geriet seine Mannschaft in einen Negativstrudel. Die nächste Chance, da herauszukommen, ist das Heimspiel gegen den FC Everton am zweiten Weihnachtsfeiertag.