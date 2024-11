In der Champions League war in den letzten zwei Tagen einiges los: Zwei ehemalige Bochumer und ein früherer Schalker erzielten ihr erstes Tor.

Es war ein ereignisreicher Spieltag Nummer fünf in der Champions League. Kantersiege, viele Tore, überraschende Ergebnisse, vier Platzverweise – es war alles dabei. Für zwei ehemalige Profis des VfL Bochum endete der Spieltag mit einem persönlichen Erfolgserlebnis.

Silvère Ganvoula und Vangelis Pavlidis erzielten jeweils ihren ersten Treffer überhaupt in der Champions League. Ganvoula brauchte dafür insgesamt elf Spiele, Pavlidis nur fünf. In der elften Minute erzielte Ganvoula beim Heimspiel gegen den italienischen Top-Klub Atalanta Bergamo für BSC Young Boys per Kopf den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1.

Am Ende war es aber trotzdem ein bitterer Abend für die Schweizer. Denn: Bergamo drehte nach dem Ausgleich auf und fertigte den Gegner im Stadion Wankorf mit 6:1 ab, schon zur Pause stand es 4:1.

Besser lief es für Pavlidis. Mit Benfica Lissabon gewann der griechische Nationalspieler ein irres Spiel bei der AS Monaco mit 3:2. Die Zuschauer sahen eine spektakuläre zweite Hälfte, mit vier Toren, zwei aberkannten Treffern und einem Platzverweis. Dem Pavlidis-Treffer in der 48. Minute war zudem ein Riesen-Bock in der AS-Hintermannschaft hervorgegangen.

Verteidiger Caio Henrique köpfte den Ball halbherzig zu seinem Keeper zurück. Unter Druck gesetzt trat Radoslaw Majecki zu allem Überfluss auch noch am Ball vorbei. Der Stürmer musste nur noch ins leere Tor zum 1:1 einschieben. Von 2015 bis 2018 spielte Pavlidis beim VfL Bochum. Der Grieche galt schon damals in der Jugend als hoffnungsvolles Talent und wurde 2016 mit einem Profivertrag ausgestattet. Nur vier Einsätze sammelte er allerdings für die VfL-Profis, ein Tor gelang ihm nicht.

Ganvoula trug hingegen von 2018 bis 2023 (ein halbes Jahr Unterbrechung aufgrund einer Leihe) das Trikot des VfL und bestritt 110 Pflichtspiele (23 Tore, 10 Vorlagen). 2021 gelang der gemeinsame Aufstieg in die Bundesliga.

Neben Bochum-Duo trifft auch ein Ex-Schalker erstmals

Neben dem Ex-Bochum-Duo traf auch ein früherer Schalker am Dienstag erstmals in der Königsklasse: Die Rede ist von Sead Kolasinac. Beim 6:1-Sieg von Bergamo in Bern sprintete der bullige Abwehrspieler beim Stand von 2:1 aus der eigenen Hälfte nach vorne und ließ sich diese Chance mit einem präzisen Abschluss nicht entgehen (32.).

Auch Kolasinac feierte damit seine Tor-Premiere – im 18. Spiel. Neun der 18 Partien absolvierte der heute 31-Jährige für S04. Insgesamt lief der gebürtige Karlsruher 141 Mal für Schalke 04 auf.