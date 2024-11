Die beiden ältesten deutschen Nachwuchs-Jahrgänge beenden das Spieljahr 2024 mit einem Erfolgserlebnis.

Die deutsche U20-Nationalmannschaft hat das Jahr 2024 mit einem Sieg abgeschlossen.

Die Mannschaft von Cheftrainer Hannes Wolf setzte sich in Istanbul 2:0 (1:0) gegen Gastgeber Türkei durch. Damion Downs schnürte vor und nach der Halbzeitpause einen Doppelpack (45., 61.). Julian Eitschberger, der von Hertha BSC an Rot-Weiss Essen ausgeliehen, ist stand 82 Minuten als Rechtsverteidiger auf dem Platz.

"Nach dem 0:4 in England hat sich die Mannschaft noch einmal aufgerafft. Dann in einem Fußballland wie der Türkei auswärts 2:0 zu gewinnen, ist schon eine gute Reaktion. Es war sicherlich nicht unser bestes Spiel, aber das ist bei so vielen Wechseln auch klar. Da kann man der Mannschaft nur ein Kompliment machen", bilanzierte Wolf.

Weiter geht es für die U20 Ende März, wenn am 21. März 2025 zunächst ein Gastspiel in Tschechien wartet, gefolgt von einem Heimspiel am 25. März gegen Portugal.

Die deutsche U21 um Doppel-Torschütze Maximilian Beier geht nach einem Remis in Frankreich ungeschlagen in das EM-Jahr. Beim 2:2 (1:0) im französischen Valenciennes verpasste die deutsche Mannschaft durch einen Gegentreffer in der Nachspielzeit den greifbaren Sieg.

Der Dortmunder Beier (5./50. Minute) brachte die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes mit 2:0 in Führung. Mathys Tel (62.) vom FC Bayern München verkürzte per Foulelfmeter, später schlug dann noch Joker Loum Tchaouna (90.+3) von Lazio Rom zu.

EM in der Slowakei

Nach dem 3:0 am Freitag gegen Dänemark gab es zum Jahresabschluss keinen Sieg für die seit 13 Spielen ungeschlagene Mannschaft von U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo. Auch in der Qualifikation blieb sein Team unbesiegt.

Auf dem Weg zur EM-Endrunde vom 11. bis 28. Juni in der Slowakei präsentierte sich die deutsche Mannschaft erneut in guter Verfassung. Die Gruppen für die Endrunde werden am 3. Dezember in Bratislava ausgelost. Im März stehen die letzten Testspiele vor der EM an.