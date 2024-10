So hatte sich Mats Hummels sein Debüt in der Serie A nicht vorgestellt. In Florenz ging die AS Rom mit 1:5 baden, dazu unterlief dem Abwehrspieler ein Eigentor.

Was für ein Horror-Debüt für Mats Hummels im Trikot der AS Rom. Nachdem der routinierte Innenverteidiger fast zwei Monate auf seinen ersten Einsatz warten musste und in sieben aufeinanderfolgenden Pflichtspielen (einmal fehlte er krank) jeweils nur auf der Bank saß, wurde er am Sonntag zum ersten Mal eingewechselt.

Hummels kam in der 67. Minute für Paulo Dybala in die Partie, weil Rom-Abwehrspieler Mario Hermoso kurz zuvor die Gelb-Rote Karte sah. Zu diesem Zeitpunkt führte der AC Florenz bereits mit 4:1. Doch dann wurde es erst richtig bitter für den Weltmeister von 2014. Nur vier Zeigerumdrehungen nach seiner Einwechslung köpfte er den Ball unglücklich zum 1:5-Endstand ins eigene Tor. Hummels ging anschließend enttäuscht in die Knie.

1:5-Klatsche und ein Eigentor, so hatte sich der 35-Jährige seine Premiere sicherlich nicht vorgestellt. Nach dem Abpfiff meldete sich Hummels per Instagram zu Wort: "Froh, dass ich endlich mein Serie-A-Debüt gegeben und mein erstes Spiel für diesen Klub gemacht habe. Unglücklich über alles andere, was auf dem Platz passiert ist. Und eigentlich kann es ab jetzt ja nur noch besser werden."

Eine dicke Portion Mitleid bekam er nach diesem Debüt von Nationalspieler Robin Gosens. Der Linksverteidiger spielte in dieser Partie auf der anderen Seite für Florenz über die vollen 90 Minuten. "Es hat mir unfassbar leidgetan für ihn. Er geht ja generell gerade nicht durch eine sehr einfache Zeit. Das wünschst du keinem. Schade für ihn. Sehr, sehr schade. Im Fußball ist es halt manchmal verhext", sagte Gosens im Podcast "Copa TS".

Er meinte, dass er sich sofort in die Stadt verliebt hat, aber dass er es sich natürlich anders vorgestellt hat auf sportlicher Ebene. Ich hoffe, dass er einfach ankommt. Robin Gosens über Mats Hummels.

Direkt nach dem Abpfiff hatte er sich mit Hummels noch auf dem Feld unterhalten und sich erkundigt, wie es ihm in Rom ergeht. "Er meinte, dass er sich sofort in die Stadt verliebt hat, aber dass er es sich natürlich anders vorgestellt hat auf sportlicher Ebene. Ich hoffe, dass er einfach ankommt", berichtete Gosens.

Bis zum 30. Juni 2024 stand Mats Hummels zum zweiten Mal bei Borussia Dortmund unter Vertrag und erreichte in der vergangenen Saison das Champions League-Finale. Mit dem BVB war Hummels unter anderem zweimal Deutscher Meister und zweimal DFB-Pokalsieger geworden, zwischenzeitlich spielte er auch drei Jahre lang für den FC Bayern München.