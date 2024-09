Im Sommer wechselte Youssoufa Moukoko auf Leihbasis zu OGC Nizza. In seinem zweiten Spiel sorgte er mit seinem Team für ein historisches Spektakel.

Zugegeben, der Einstand von Youssoufa Moukoko bei OGC Nizza hätte besser laufen können.

Nachdem er in der ersten Partie nach seinem Leih-Wechsel von Borussia Dortmund noch 90 Minuten die Bank drückte, wurde er gegen Olympique Marseille zumindest eingewechselt. Beim Stand von 0:2 kam die BVB-Leihgabe in der 68. Minute aufs Feld. Sein Team geriet im Anschluss aufgrund eines Platzverweises sogar in Überzahl. Doch Moukoko verpasste in der 78. Minute eine goldene Gelegenheit zum Anschlusstreffer. Die Aufholjagd blieb aus.

Eine Woche später betrieben Moukoko und Nizza Frustbewältigung! Zu Hause gegen AS Saint-Étienne und mit dem 19-jährigen Stürmer in der Startelf sorgte das Team von Trainer Franck Haise am Freitagabend für ein wahres Offensivspektakel!

Mit 8:0 wurde Saint-Étienne abgefertigt. Mit dabei auf der Torschützenliste: Youssoufa Moukoko, der einen Doppelpack schnürte (26., 39.). Für den zweifachen deutschen Nationalspieler waren es die ersten Pflichtspieltore seit dem 4. Mai 2024, als er beim 5:1-Heimsieg des BVB über den FC Augsburg ebenfalls doppelt traf.

Moukoko-Doppelpack sorgt für historisches Ereignis

Diesmal sorgte sein Doppelpack für ein historisches Ereignis. Denn OGC Nizza gelang es als erste Mannschaft des 21. Jahrhunderts, in einer Halbzeit sechs Tore zu schießen - Dylan Batubinsika (4., Eigentor), Tanguy Ndombele (7.), Mohamed-Ali Cho (24.) und Evann Guessand (36.) erzielten die weiteren Treffer. Sofiane Diop (75.), der Moukoko nach 62 Minuten ersetzte, und Pablo Rosario (86., FE) legten in Durchgang zwei nach.

Nizza und Moukoko werden hoffen, dass der Knoten nun geplatzt ist. Der Kantersieg am fünften Spieltag war erst der zweite Dreier der Saison. Mit nun sieben Punkten auf dem Konto gelang zumindest vorerst der Sprung vom zwölften auf den sechsten Tabellenplatz.

Nizza kann BVB-Leihgabe Moukoko fest verpflichten

Beim BVB waren die Erwartungen an Moukoko einst groß - so beindruckend war seine Torausbeute in den Jugendmannschaften. Doch der große Durchbruch blieb in insgesamt 76 Bundesliga-Einsätzen aus. Im Sommer folgte der temporäre Tapetenwechsel, der auch endgültig werden könnte.

„Wir glauben daran, dass ihm eine Veränderung und ein neues Umfeld jetzt guttun werden. Wir wünschen Youssoufa für die laufende Saison maximalen Erfolg und werden im engen Austausch mit ihm bleiben“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl damals. Nach Informationen der WAZ müsste der OGC Nizza rund 17 Millionen Euro für eine feste Verpflichtung des Torjägers aufbringen.