Borussia Dortmund erzielte in den ersten drei Bundesliga-Partien sechs Tore. Ein ehemaliger Stürmer war in England schon neunmal in vier Spielen erfolgreich.

Borussia Dortmund hat in den letzten Jahren viele Stars hervorgebracht: Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembélé, Jadon Sancho, Jude Bellingham und Co. schafften allesamt ihren Durchbruch beim BVB.

Der größte Name war aber wohl der von Erling Haaland. Von 2020 bis 2022 trug er das Trikot der Dortmunder, seit mittlerweile zwei Jahren spielt der bullige und schnelle Stürmer für den englischen Serienmeister Manchester City.

In der ersten Saison feierte Haaland mit den "Cityzens" den historischen Triplesieg, dazu wurde noch der UEFA-Supercup sowie die Klub-Weltmeisterschaft gewonnen. Im darauffolgenden Jahr wurde City dann zum insgesamt zehnten Mal Englischer Meister. Auch in der Frühphase dieser Saison ist die Elf von Cheftrainer Pep Guardiola wieder auf Meisterkurs. Mit vier Siegen aus vier Spielen führen die Engländer souverän die Premier League an - dank der überragenden Form von Haaland.

Der Norweger erzielte in diesen vier Spielen neun (!) Treffer und war damit für 82 Prozent aller City-Tore verantwortlich, das ist eine sensationelle Quote. Durch diesen Super-Start schoss sich der Stürmerstar selbst in die Geschichtsbücher.

Erling Haaland knackt nächsten Rekord

Denn: Noch nie hatte jemand in der Premier League an den ersten vier Spieltagen so viele Treffer erzielt. Mit diesen neun Toren übertraf der 24-Jährige den Rekord von Manchester-United-Legende Wayne Rooney, der in der Saison 2011/12 in den ersten vier Ligaspielen acht Treffer markiert hatte. Zudem hat Haaland mindestens zwei Tore mehr auf dem Konto als jeder andere Verein des englischen Oberhauses.

Nun steht der Ex-BVB-Star unmittelbar vor der 100-Tore-Marke für Manchester City. In 103 Pflichtspielen traf er bislang 99 Mal. Auch für Borussia Dortmund präsentierte sich der 1,95-Meter-Mann damals extrem treffsicher. Seine Bilanz: 89 Partien, 86 Tore und 23 Vorlagen. 2021 gewann er mit dem Bundesligisten den DFB-Pokal.