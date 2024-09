Das war ein erfolgreicher Lehrgang für die deutsche U20-Nationalmannschaft. Trainer Hannes Wolf und seine Schützlinge feierten zwei Siege.

Ein 3:2-Sieg in Rumänien und 3:0-Erfolg in Italien: Die deutsche U20-Nationalmannschaft hat sehr erfolgreiche Tage hinter sich.

In Rumänien lag die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf vor 5000 Fans gar 0:2 in Rückstand und konnte die Partie noch drehen. Der Paderborner Ilyas Ansah per Doppelpack und Düsseldorfs Dzenan Pejcinovic sorgten mit ihren Toren für den DFB-Sieg.

"Es war lange schwer, Rumänien hat es gut gemacht. Wir haben eine ganz neue Truppe und sind noch nicht eingespielt, vor allem für unser Spiel mit viel Ballbesitz. Wir haben aber auch einiges zugelassen und gehen nicht ganz zu unrecht in Rückstand. Kurz nach der Halbzeit kriegen wir dann das 0:2 durch einen Elfmeter, den ich mal mindestens fragwürdig nennen würde. Wir haben dann immer besser reingefunden und mit viel Energie und Power aber auch Qualität das Spiel gedreht. In der zweiten Halbzeit war das auch verdient, da haben wir toll nach vorne gespielt", bilanzierte Wolf.

Mit dabei war auch Julian Eitschberger - RevierSport berichtete über die Nominierung - von Rot-Weiss Essen, der gegen Rumänien in den ersten 45 Minuten ran durfte. Der 20-jährige Rechtsverteidiger kam auch im zweiten Spiel der U20-Nationalmannschaft zum Einsatz. Beim 3:0 in Italien kam Eitschberger dann zur zweiten Halbzeit und konnte wieder 45-Minuten-Spielpraxis auf internationaler Bühne sammeln.

In Italien trafen vor 500 Zuschauern Mert Kömür (FC Augsburg), Anton Kade (Hertha BSC) und Tom Alexander Rothe (1. FC Union Berlin) für das Wolf-Team.

"Die erste Halbzeit war ausgeglichen, da mussten wir richtig fighten. Gegen Italien ist es immer schwer. In der zweiten Hälfte haben wir das Spiel auf unsere Seite gezogen. Letztendlich ist es in der Höhe verdient und ein sehr souveräner Erfolg. Wir schließen diese Länderspielphase mit zwei Siegen, sechs Toren und richtig guten Trainingseinheiten ab", resümierte Coach Wolf.

Die nächsten Länderspiele stehen im Oktober an. Dort trifft die Wolf-Truppe zwei Mal zuhause zunächst auf Polen (11.10 in Ahlen) und anschließend auf Ghana (14.10 in Wuppertal).