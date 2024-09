Die deutsche U20-Nationalmannschaft bereitet sich gerade auf zwei Länderspiele vor. Für Deutschland wird auch dieser Profi von Rot-Weiss Essen dabei sein.

Die deutsche U20-Nationalmannschaft startete Anfang September in die neue Saison. DFB-Trainer Hannes Wolf hat seinen 23-köpfigen Kader für die erste Maßnahme des Länderspieljahres nominiert und neben drei Torhütern 20 Feldspieler berufen.

Darunter sind auch sechs Profis von NRW-Klubs dabei. Neben Ilyas Ansah, Aaron Zehnter (beide SC Paderborn), Damion Downs, Julian Pauli (beide 1. FC Köln) und Dzenan Pejcinovic (Fortuna Düsseldorf) gehört auch Julian Eitschberger zum DFB-Aufgebot. Eitschberger steht bei Hertha BSC unter Vertrag, ist aber für die Saison 2024/2025 an Drittligist Rot-Weiss Essen ausgeliehen.

Gegen Bielefeld (0:0) und in Unterhaching (0:2) spielte der 20-jährige Rechtsverteidiger bereits für den Traditionsklub von der Hafenstraße.

Zum Start der neuen U20-Saison warten auf Deutschland mit Rumänien und Italien starke Rivalen. Hannes Wolf. "Das sind zwei gute Gegner. Natürlich gehen wir in beide Spiele, um sie zu gewinnen. Noch wichtiger als das reine Ergebnis ist uns auch in dieser Saison, jeden einzelnen Spieler über Trainings- und Spielminuten individuell zu verbessern."

Die DFB-Auswahl tritt dabei zweimal auswärts an. Sie trifft zunächst am Donnerstag, 5. September (ab 19 Uhr), in Arad auf Rumänien, ehe es am Dienstag, 10. September (ab 16 Uhr), in Rieti gegen Italien geht.

Das DFB-Aufgebot im Überblick:

Tor: Mio Backhaus (Werder Bremen), Dennis Seimen (VfB Stuttgart), Max Weiß (Karlsruher SC)

Feldspieler: Ilyas Ansah, Aaron Zehnter (beide SC Paderborn), Damion Downs, Julian Pauli (beide 1. FC Köln), Dzenan Pejcinovic (Fortuna Düsseldorf), Julian Eitschberger (Rot-Weiss Essen), Elias Baum (SV Elversberg), Hendry Blank (Red Bull Salzburg), Pharrel Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt), Justin Diehl (VfB Stuttgart), Tim Drexler (TSG Hoffenheim), Anton Kade (FC Basel), Aljoscha Kemlein, Tom Alexander Rothe (beide 1. FC Union Berlin), Pascal Klemens, Ibrahim Maza (beide Hertha BSC), Mert Kömür (FC Augsburg), Raul Paula (NAC Breda)