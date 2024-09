Die Fans des VfL Bochum und FC Schalke 04 werden sich sicherlich noch an Goncalo Paciencia erinnern. Der Stürmer hat nun einen neuen Klub gefunden.

Er spielte für den VfL Bochum und FC Schalke 04 - und: In Zukunft wird er für einen ehemaligen Trainer von Borussia Dortmund auf Torejagd gehen. Die Rede ist von Goncalo Pacienca.

Der 30-jährige Stürmer wird in Zukunft in Japan für den aktuellen Tabellenführer Sanfrecce Hiroshima spielen. Hier ist Trainer Michael Skibbe im Amt. Von Juli 1998 bis Februar 2000 war der 59-Jährige Chefcoach bei Borussia Dortmund.

Für den Portugiesen Pacienca ist Hiroshima die erste Station außerhalb Europas. In Japan wird er auch auf den Deutsch-Türken Tolgay Arslan treffen, der in den ersten fünf Spielen gleich fünf Treffer für Hiroshima erzielte. Der 30-jährige Arslan wurde zwischen 2003 und 2009 im BVB-Nachwuchs ausgebildet.

"Ich freue mich und bin motiviert durch diese neue Herausforderung in meinem Leben. Ich werde kämpfen und hart arbeiten, um die Ziele der Mannschaft zu erreichen! Ich wollte von Anfang an hierherkommen und habe gespürt, dass dies eine Mannschaft ist, in der ich so gut kämpfen kann, wie ich es in meiner Karriere immer getan habe. Ich möchte den Trainern Michael Skibbe und Sehat Umar dafür danken, dass sie mich zu diesem großartigen Verein geführt haben", wird Pacienca in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Der zweimalige portugiesische Nationalspieler war für den VfL Bochum 21 Mal im Einsatz und erzielte drei Treffer. Für den FC Schalke 04 lief der 1,84 Meter große Angreifer 16 Mal auf und schoss einen Treffer. Seine beste Zeit in Deutschland erlebte Pacienca im Trikot von Eintracht Frankfurt.

Für die Hessen war der Portugiese 86 Mal im Einsatz, schoss 20 Buden und bereitete acht weitere Tore vor. Neben Schalke, Bochum und Frankfurt war er auch für Olympiakos Piräus (nur ein Spiel, Anm. d. Red.) in Griechenland und Celta Vigo (28 Begegnungen, drei Tore) in Spanien aktiv. In seiner portugiesischen Heimat stand Pacienca beim FC Porto, FC Rio Ave, Academica Coimbra und Vitoria Setubal FC unter Vertrag.