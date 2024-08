Bei Borussia Dortmund konnte er sein Potential nicht erfüllen. Nun wechselt Mikel Merino für viel Geld nach England. Zur Freude seines Noch-Arbeitgebers.

Viel besser konnte das Jahr 2024 für Mikel Merino bisher nicht laufen. Mit Spanien wurde der ehemalige Profi von Borussia Dortmund Europameister, hatte durch seinen Siegtreffer in der Verlängerung des Viertelfinales gegen Deutschland sogar massiven Anteil daran. Und auf Klubebene verdiente er sich nun einen Millionenwechsel zum FC Arsenal in die Premier League. Absehbar war all das beim BVB nicht.

Bei seinem Noch-Arbeitgeber Real Sociedad freut man sich. Weil Merino dort eine sensationelle Entwicklung machte. Aber auch, weil er viel Geld in die Kassen spült.

„Ich habe ihm für alles gedankt, was er mir, der Mannschaft und dem Verein gegeben hat", sagte Trainer Imanol Alguacil am Freitag (via Marca und Transfermarkt.de) und ergänzte: "Er kam als 22-jähriger Junge hierher, der noch nicht bereit für die große Zeit war, und er hat sich so sehr entwickelt."

So sehr, dass ihn Mikel Arteta als Schlüsselspieler für seine Mission sieht, mit dem FC Arsenal endlich Serienmeister Manchester City in der Premier League abzulösen. Mit seiner Pass-, Lauf- und Zweikampfstärke soll er der Mittelfeldpartner des letztjährigen Rekordneuzugangs Declan Rice werden. Übereinstimmenden Medienberichten steht die Verkündung des Wechsels unmittelbar bevor, die Ablöse soll 33,5 Millionen Euro plus Bonuszahlungen betragen.

"Ich bin sehr stolz darauf, dass er diesen Schritt gemacht hat, das spricht sehr für La Real und vor allem für ihn", fügte Alguacil an und betonte: "Er hat großartige Leistungen geliefert, er hat die Mannschaft wachsen lassen, wir haben mit ihm einen Pokal gewonnen, fünf Qualifikationen für Europa geschafft, eine verrückte Champions League und er hinterlässt uns mehr als 30 Millionen.. Jetzt ist es also an der Zeit, einen anderen Merino zu holen."

Merino wechselte als 20-Jähriger von seinem Jugendverein Osasuna zum BVB, konnte dort aber nur selten sein Potential auf den Rasen bringen. In Dortmund brachte er es auf nur neun Pflichtspiele. Nach einer zwischenzeitlichen Leihe wechselte der Spanier 2018 schließlich für sieben Millionen Euro zu Newcastle United, ein halbes Jahr später für zwölf Millionen Euro zu Real Sociedad.