Ex-Schalker: Hoppe mit spektakulärem Klassenerhalt, aber ungewisser Zukunft

Matthew Hoppe hat mit RCD Mallorca den Klassenerhalt in der spanischen ersten Liga gefeiert. Für ihn war es aber eine Saison zum Vergessen.

Große Freude bei Matthew Hoppe: Der Angreifer, der erst zu Saisonbeginn vom FC Schalke 04 nach Spanien wechselte, hat mit seinem Klub RCD Mallorca doch noch den Klassenerhalt in der spanischen La Liga gefeiert. Im letzten Saisonspiel gewann der Balearen-Klub 2:0 bei CA Osasuna und schob sich somit auf dem 16. Tabellenplatz vor. Weil der FC Cadiz zeitgleich bei Deportivo Alaves gewann, muss der FC Granada den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Das 0:0 gegen Espanyol Barcelona reichte nicht - Granada stürzte von Platz 16 noch auf den ersten Abstiegsplatz ab.

Erst vor zwei Wochen schien die Saison einen gegenteiligen Verlauf zu nehmen. Der Hoppe-Klub ging gegen Granada desolat mit 2:6 unter, der direkte Wiederabstieg drohte. Doch in den letzten drei Saisonspielen legte Mallorca noch einmal eine Serie hin und holte insgesamt sieben Zähler. Unter anderem gelang gegen Champions-League-Teilnehmer FC Sevilla ein 0:0.

Matthew Hoppe kam auf Mallorca nahezu gar nicht zum Einsatz - Flucht in die USA?

Mallorca und Hoppe feierten am Sonntag also einen versöhnlichen Abschluss - für den US-Amerikaner war es aber dennoch eine Saison zum Vergessen. Der 21-Jährige, der mit sechs Treffern in der Vorsaison Schalkes bester Torschütze im Abstiegsjahr war, kam auf Mallorca so gar nicht zum Zug. Lediglich fünf Einsätze stehen für Hoppe zu Buche, ihm gelang kein Tor und eine Vorlage. Im Jahr 2022 stand er lediglich 41 Minuten auf dem Rasen. Auch in Osasuna blieb für ihn lediglich ein 90-minütiger Bankplatz.

Im vergangenen Sommer legte Mallorca noch 3,5 Millionen Euro für die Dienste von Hoppe auf den Tisch. Für Schalke in der Nachbetrachtung ein exzellenter Deal, denn auch ohne den Angreifer schaffte es S04, in die Bundesliga zurückzukehren. Ob Hoppe noch einmal so viel Geld wert sein wird, scheint fraglich. Trotz Vertrag bis 2025 in Spanien ist die Zukunft Hoppes auch unklar. Zuletzt wurde schon über eine Rückkehr in die USA spekuliert. Laut "The Athletic" sollen zwei Teams aus der Major League Soccer (MLS) Interesse zeigen.