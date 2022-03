In Polen: Ex-MSV-Trainer geht - Weg frei für Schalke?

Als Schalke vor wenigen Wochen einen Nachfolger für Dimitrios Grammozis suchte, fiel auch der Name eines ehemaligen Trainers des MSV Duisburg. Dieser ist nun ab dem 1. Juli zu haben.

Mike Büskens wird den FC Schalke 04 bis zum Saisonende trainieren. Bislang mit Erfolg: zwei Spiele, zwei Siege, so lautet die Bilanz unter dem beliebten "Eurofighter" Büskens. Als über Nachfolger dessen beurlaubten Dimitrios Grammozis diskutiert wurde, fielen einige Namen.

"Externe Trainer, die Rouven Schröder schätzt, die aktuell aber unter Vertrag stehen und mit ihren Teams noch Großes vorhaben, sind Thomas Letsch (Vitesse Arnheim, Europa-League-Achtelfinale), Bartosch Gaul (Mainz 05 U23, Regionalliga-Tabellenführer) und Kosta Runjaic (Pogon Stettin, Spitzenreiter der polnischen Liga)", schrieb die WAZ am 6. März 2022.

Kosta Runjaic - Trainerstationen:[/b] 1. Juli 2002 bis 30. Juni 2004: DFB-Stützpunkt 1. Juli 2004 bis 14. November 2006: Co-Trainer 1. FC Kaiserslautern 15. November 2006 bis 30. Juni 2007: U19 SV Wehen Wiesbaden 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008: SV Wehen Wiesbaden U23 1. September 2008 bis 16. Mai 2009: Co-Trainer VfR Aalen 23. März 2010 bis 3. September 2012: SV Darmstadt 4. September 2012 bis 30. Juni 2013: MSV Duisburg 16. September 2013 bis 23. September 2015: 1. FC Kaiserslautern 1. Juli 2016 bis 22. November 2016: TSV 1860 München 6. November 2017 bis 30. Juni 2022: Pogon Stettin

Und beim Letztgenannten, Kosta Runjaic, hat sich etwas getan. Denn der 50-Jährige, der acht Spieltage vor Schluss Tabellenführer mit Pogon Stettin in Polen ist, gab am Donnerstag bekannt, dass die polnische Ostsee am Saisonende verlassen wird. "Das ist keine einfache Entscheidung gewesen, mein Herz schmerzt. Aber ich bin ja immer noch hier. Wenn man im Leben das Gefühl bekommt, dass man etwas verändern muss, dann muss man es tun", sagte Runjaic, der seit November 2017 in Stettin arbeitet, auf einer Pressekonferenz am Donnerstag. Wohin sein Weg ab dem 1. Juli 2022 führen wird, verriet er nicht.

In den polnischen Medien wird ganz heiß über zwei Vereine diskutiert: Legia Warschau und FC Schalke 04. Mit beiden Klubs soll Runjaic in Verhandlungen stehen. Der amtierende Meister Legia will nach einer miserablen Saison wieder angreifen - Schalke auch, bleibt nur die Frage, in welcher Liga und mit welchem Trainer. Vielleicht Kosta Runjaic.