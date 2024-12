Die SGS steht zum Winter auf Platz neun der Frauen-Bundesliga. Besonders ein Umstand ärgert Trainer Markus Högner.

In sechs Spielen vor der Winterpause ist der SGS Essen in der Frauen-Bundesliga kein eigener Treffer geglückt. Das ist gerade das große Manko beim Team von Trainer Markus Högner. Allerdings stehen die Essenerinnen mit Platz neun und sieben Punkten Vorsprung auf den einzigen Abstiegsplatz noch ganz gut da.

Trotzdem erwartet die SGS-Frauen sicherlich noch eine spannende Restrunde, in der deutlich mehr herausspringen soll als die bisherigen zwei Siege und zwei Unentschieden.

Markus Högner, Trainer der SGS Essen, über

… über die bisherige Saison in der Frauen-Bundesliga: „Es lief bislang sehr unglücklich. Wo wir im vergangenen Jahr die engen Spiele für uns entschieden haben, läuft es in diesem Jahr genau andersherum. Wir mussten viele 0:1-Niederlagen einstecken, in denen das Momentum nicht so auf unserer Seite war. Es ist Fakt, dass wir zu ungefährlich vor dem Tor sind. Wir haben in den entscheidenden Momenten die Tore nicht gemacht. Auch weil, das predige ich schon seit Jahren, die Leistungsdichte in der Bundesliga immer größer wird und da musst du die wenigen Chancen, die du hast, auch nutzen. So sind viele Spiele dann auch gelaufen, wo wir am Drücker waren und der Gegner seine eine Chance genutzt hat. Spiele wie beim SC Freiburg oder bei Werder Bremen sind da ein Stück weit symptomatisch. So stehst du dann da, wo du jetzt stehst. Trotz alledem haben wir die Spiele gewonnen, die wir gewinnen mussten.“

… den schönsten Moment in der bisherigen Saison: „Wir haben wieder drei junge Spielerinnen entwickeln können. Kassandra Potsi ist jetzt in der Bundesliga angekommen. Gerade in der zweiten Halbzeit gegen Bayern München hat sie ein super Spiel gemacht. Man darf nicht vergessen, dass sie noch U17 spielen könnte – sie ist 16 Jahre jung. Dann haben wir mit Julie Terlinden, die auch erst 17 Jahre alt ist und gegen Bremen direkt in der Startelf stand, eine Spielerin, die ein gutes Niveau erreicht hat und die ich immer bringen kann. Aber auch eine Leonie Köpp, die eine Zeit gebraucht hat, in den letzten Wochen aber nahezu explodiert ist. Das finde ich positiv, wieder drei junge Spielerinnen auf dem Weg zur Bundesliga-Spielerin zu haben.“

… den schlimmsten Moment in der bisherigen Saison: „Das waren Spiele wie gegen Bremen, wo wir einen klaren Elfmeter kriegen müssen. Lilli Purtscheller wird im Sechzehner voll umgemäht. Selbst der Balljunge, der danebensteht, schüttelt mit dem Kopf (lacht). Und im Gegenzug bekommen wir das 0:1. Das ist sinnbildlich für diese Hinrunde.“

… die Ziele für 2025: „Wir müssen direkt, wenn es wieder losgeht, den Abstand nach unten halten. Wir spielen direkt gegen Köln und dann auch zu Hause gegen Potsdam. In diesen Spielen müssen wir, wie man so schön sagt, den Bock umstoßen und diese Spiele gewinnen. Ich glaube an die Mannschaft, dass wir wieder in einen Flow kommen. Viele haben kein Selbstbewusstsein. Wir hätten sicher noch viele Spiele spielen können und hätten trotzdem kein Tor gemacht. Deshalb denke ich, dass die Winterpause zur rechten Zeit kommt, dass wir mal alle runterfahren können und mit vereinten Kräften einen Reset machen. Sobald wir dann wieder ein Erfolgserlebnis haben, bin ich fest davon überzeugt, wieder ein Ruck durch die Mannschaft geht.“