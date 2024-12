Borussia Dortmund überwintert als Tabellenführer der Frauen-Westfalenliga. Diesen Platz wollen sie auch am Ende der Saison innehaben.

Die Frauen von Borussia Dortmund sind auf dem besten Weg, den nächsten Aufstieg feiern zu können. Mit 40 Punkten aus 15 Spielen stehen sie an der Spitze der Westfalenliga. Allerdings ist ihnen Lokalrivale Schalke 04 noch ganz dicht auf den Fersen.

Der Kampf um den Regionalliga-Platz dürfte bis zum Ende spannend bleiben - können die BVB-Frauen aber auch nur in Ansätzen an ihre Leistung aus der bisherigen Saison anknüpfen, läuft die Meisterentscheidung wohl nur über sie. Das ist ja auch das Ziel der Borussinnen.

Thomas Sulewski, Trainer der Frauen von Borussia Dortmund, über:

...die bisherige Saison in der Frauen-Westfalenliga: "Grundsätzlich positiv. Anders als in den bisherigen Spielzeiten haben wir aber auch Rückschläge hinnehmen müssen. Wir merken, dass die Gegner mit jeder Liga besser werden und wir in jedem Spiel unsere Leistung auf den Platz bringen müssen. Letztlich sind wir dennoch Tabellenführer und stehen einen Punkt vor Schalke 04 und mit größerem Vorsprung vor dem FC Iserlohn."

...den schönsten Moment in der bisherigen Saison: "Wir haben nach der Auftaktniederlage eine gute Entwicklung genommen und konnten in unserem letzten Heimspiel gegen Iserlohn einen erfolgreichen und spielerisch überzeugenden Rückrundenauftakt feiern."

... den schlimmsten Moment in der bisherigen Saison: "Nach drei makellosen Saisons war die erste Niederlage in der Meisterschaft dann doch der negativste Moment der Saison (1:3 gegen den FC Iserlohn, Anm. d. Red.). Schlimm ist der falsche Begriff, aber es war definitiv ein Schuss vor den Bug. Wir haben keinen guten Tag erwischt und am Ende das Spiel verloren."

... die Ziele für 2025 und was noch im Winter passiert: "Das Ziel ist der Aufstieg in die Regionalliga, das ist klar. Wir haben die ersten beiden Spiele der Rückrunde schon siegreich gestalten können und möchten das genauso im Jahr 2025 fortsetzen. Wir haben im Sommer einen breiten Kader zusammengestellt, der auch für die zweite Saisonhälfte gerüstet ist. Wir setzen uns in der Winterpause aber natürlich mit dem Trainerteam zusammen und sprechen grundsätzlich über Optimierungsmöglichkeiten in allen Bereichen unseres täglichen Handelns."