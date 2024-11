Die Frauen des VfL Bochum müssen beim SV 67 Weinberg nach drei Spielen wieder eine Niederlage hinnehmen. Das Endergebnis steht schon in der ersten Halbzeit fest.

Eine Woche nach dem glücklichen 1:0-Heimsieg gegen den FC Ingolstadt mussten die Frauen des VfL Bochum eine schwierige Auswärtsfahrt auf sich nehmen. Der SV 67 Weinberg war zu Hause noch ungeschlagen - als einziges Team in der 2. Bundesliga neben dem SV Meppen vor dem 10. Spieltag.

"Sie sind defensiv sehr gut eingestellt und lauern immer wieder auf Konter", hatte VfL-Cheftrainerin Kyra Malinowski vor der Partie noch gesagt. Sie konnte allerdings selbst nicht mithelfen, eine Lösung zu finden. Nach ihrer Roten Karte aus der Vorwoche war sie dazu gezwungen gewesen, die 1:2 (1:2)-Niederlage tatenlos mit anzusehen. Sie wurde von Malte Malinowski an der Seitenlinie vertreten.

Ihr Fazit gab die Trainerin aber doch noch ab: "Wir gehen unglücklich 1:2 in die Halbzeit durch einen individuellen Fehler und eine Situation, die die Weinberger gut ausgespielt haben. Sonst haben sie nicht viel Fußball mitgespielt, sondern sich auf die Defensivarbeit konzentriert und uns da vor Herausforderungen gestellt. Wir hatten alles im Griff, haben den Ball gut laufen lassen und hatten gut Kombination."

Und der Co-Trainer sah zunächst auch einen guten Beginn der Bochumerinnen. Alina Angerer sorgte in der 14. Minute für die Führung der VfL-Frauen. In der Folge kam Weinberg immer mehr ins Spiel und dementsprechend auch zum Ausgleich durch Annika Kömm (30.).

Die folgenden Bemühungen der Gäste blieben allerdings erfolglos. So war es erneut Kömm vorbehalten, die Gastgeberinnen in Führung zu schießen (45.). Das Spiel war gedreht. "Die beiden Toren haben uns sehr verunsichert", sagte Kyra Malinowski. In der zweiten Halbzeit mühte sich der VfL, ohne allerdings noch einen Treffer erzielen zu können. "Wir hatten nicht mehr die Durschlagskraft", erklärte sie, "auch wenn wir zwei gute Chancen hatten, die wir aber nicht reinmachen. Es hat uns in diesem Spiel das Quäntschen Glück gefehlt und dann verlierst du das Spiel." Es war die erste Niederlage nach zuletzt drei Siegen in Folge.

Durch die guten Ergebnisse der bisherigen Saison bleiben die VfL-Frauen aber weiter auf einem der drei Aufstiegsplätze - egal wie die übrigen Partien der 2. Bundesliga an diesem Sonntag noch ausgehen.

Am kommenden Sonntag steht für den VfL Bochum wieder ein Heimspiel an. Der Gegner wird dann der SV Meppen sein (17. November, 14 Uhr). mit gp

So spielten sie:

VfL Bochum: Närdemann - Haase (91. Fölsing), Huber (80. Uebing), Angrick, Wilhelm, Freutel, Karwatzki (64. Klostermann), Marques, Kerkhof (64. Kerkhof), Angerer, Wenzel

Tore: 0:1 Angerer (14.), 1:1 Kömm (30.), 2:1 Kömm (45.),

Schiedsrichterin: Linke