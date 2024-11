Die Frauen des VfL Bochum feiern in der 2. Bundesliga dritten Sieg in Folge. Gegen den FC Ingolstadt müssen sie aber lange um die drei Punkte bangen.

Es wirkte beinahe so, als hätte Kyra Malinowski schon im Vorfeld gewusst, was auf den VfL Bochum beim Zweitliga-Spiel gegen den FC Ingolstadt zukommen würde: keine leichte Aufgabe nämlich. "Wir hätten uns nicht beschweren können, wenn wir keine drei Punkte mitnehmen, sondern nur einen", sagte die VfL-Trainerin nach dem 1:0 (0:0)-Sieg.

Obwohl die Bochumerinnen vom Papier her als klarer Favorit gegen die Bayern antraten, mussten sie doch sehr lange zittern, um den dritten Sieg in Serie einfahren zu können. Sarah Freutel erlöste den VfL in der 90. Minute, zuvor hatte Ingolstadt einen Lattentreffer und einen nicht zugesprochenen Elfmeter zu verzeichnen. Durch den 1:0-Sieg, dem dritten Dreier in Folge, bleibt der VfL Bochum weiter auf einem Aufstiegsplatz, auch wenn die Konkurrenz an diesem Nachmittag noch ins Geschehen eingreift.

Ingolstadt verbleibt auf einem Abstiegsplatz. Der FCI bewies aber wiederum, dass Malinowski recht behalten hatte. "Einen starken Gegner" hatte sie erwartet, unabhängig von der Tabellensituation. So tat sich der VfL Bochum in der ersten Halbzeit auch schwer. "Wir haben viele falsche Entscheidungen getroffen, es war insgesamt kein gutes Spiel von uns, aber in der zweiten Halbzeit haben wir den Kampf mehr angenommen", sagte die VfL-Trainerin. "Man hat gespürt, dass die Mädels es erzwingen wollten."

Und auch Malinowski gab alles - in Augen der Schiedsrichterin aber wohl ein wenig zu viel. Sie sah die Rote Karte, da sie einmal die Coaching-Zone verlassen hatte. "Da hätte ich mehr Fingerspitzengefühl gewünscht", sagte sie.

Am kommenden Wochenende geht es für die VfL-Frauen - nun wohl ohne Malinowski - wieder auf Auswärtsfahrt in der 2. Bundesliga. Der Gegner ist dann der SV 67 Weinberg (10. November, 11 Uhr). Die Siegesserie könnte dann auf vier Spiele ohne Punktverlust ausgebaut werden. mit gp

So spielten sie:

VfL Bochum: Närdemann, Huber, Angrick, Wilhelm, Moczarski (62. Marques), Hünnemeyer, Freutel, Karwatzki (69. Uebing), Kerkhof (83. Klostermann), Angerer, Wenzel

Tor:1:0 Freutel (90.)

Zuschauer:

Schiedsrichterin: Weiss